Сенат Чехии признал геноцидом преступления ВС РФ в Украине (документ)

В принятом постановлении также сказано о дальнейшем предоставлении вооружения Украине и получение ею статуса кандидата в Европейский союз.

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Сенат Чехии проголосовал за постановление, в котором признал преступления российской армии на территории Украины геноцидом украинского народа. В документе также говорится о дальнейшем предоставлении вооружения Украине и получение ею статуса кандидата в Европейский союз. Об этом рассказал посол Украины в Праге Евгений Перебийнис в Twitter.

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"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом Украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо!", — написал он.

Чешский сенат осудил многочисленные военные преступления, которые совершили военные России в Буче, Бородянке, Ирпене и Мариуполе, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек.

"Сенат осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психологическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что есть проявлениями геноцида против украинского народа", — говорится в документе.

Кроме того, в постановлении поддержали подачу исков Украиной против России в Международный суд и призвали правительство Чехии к прекращению зависимости от российских энергоресурсов в сотрудничестве с партнерами.

Напомним, 21 апреля Эстония и Латвия первыми странами ЕС, которые признали действия армии России в Украине геноцидом. Кроме того, депутаты стран Балтии призвали ЕС ужесточить санкции против Кремля, а также ввести эмбарго на поставки российских энергоресурсов и увеличить военную помощь Украине.

28 апреля парламент Канады также признал события в Украине геноцидом. Канадские депутаты считают, что есть достаточное количество свидетельств преступлений россиян на украинской территории против мирного населения страны. А 10 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, которая признает Россию террористическим государством.