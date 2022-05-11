Сенат Чехії визнав геноцидом злочини ЗС РФ в Україні (документ)

У прийнятій постанові також сказано про подальше надання озброєння Україні та набуття нею статусу кандидата в Європейський Союз.

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Сенат Чехії проголосував за постанову, в якій визнав злочини російської армії на території України геноцидом українського народу. В документі також йдеться про подальше надання озброєння Україні та набуття нею статусу кандидата до Європейського союзу. Про це розповів посол України у Празі Євген Перебийніс у Twitter.

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"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також йдеться про підтримку подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття України статусу кандидата на членство в ЄС. Дякую!" — написав він.

Чеський сенат засудив численні воєнні злочини, які вчинили військові Росії в Бучі, Бородянці, Ірпені та Маріуполі, що свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч людей.

"Сенат засуджує етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, тортури, зґвалтування, фізичне та психологічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично та масштабно, що є проявами геноциду проти українського народу", — йдеться в документі.

Крім того, в постанові підтримали подання позовів Україною проти Росії до Міжнародного суду та закликали уряд Чехії до припинення залежності від російських енергоресурсів у співпраці з партнерами.

Нагадаємо, 21 квітня Естонія та Латвія першими країнами ЄС, які визнали дії армії Росії в Україні геноцидом. Крім того, депутати країн Балтії закликали ЄС посилити санкції проти Кремля, а також запровадити ембарго на постачання російських енергоресурсів та збільшити військову допомогу Україні.

28 квітня парламент Канади також визнав події в Україні геноцидом. Канадські депутати вважають, що є достатньо свідчень злочинів росіян на українській території проти мирного населення країни. А 10 травня сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, яка визнає Росію терористичною державою.