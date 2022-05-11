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Военный Фокус Российско-украинская война

Позывной "Беркут": СМИ раскрыли данные солдата РФ, который пытал жителей Киевской области

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Фото: Радио Свобода | Журналисты раскрыли данные Антона Струева, пытавшего жителей Киевской области

Уроженец Самары избивал украинцев, спрашивая, являются ли они "бандеровцами", после чего принуждал их раздеться, чтобы найти "националистические" татуировки.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал и удерживал в подвале жителей села Мокрец Броварского района Киевской области. Им оказался 29-летний уроженец Самарской области Антон Струев с позывным "беркут". Журналисты проекта "Схемы" нашли в открытых источниках личные данные оккупанта, передает "Радио Свобода".

По данным журналистов, 19 марта двое мужчин направлялись из села Заворичи в соседнее — Мокрец, однако их остановили российские военные, которые впоследствие отобрали у одного мирного жителя телефон. Затем обоих отправили "ждать командира" в погреб на территории одного из частных участков.

Утром 20 марта мирные жители встретились командиром — тот начал выяснять у них, являются ли они "бандеровцами" или "нациками", и после получения отрицательного ответа начал допрашивать мужчин, чтобы выведать у них данные об украинских военных. Затем, надев тактические перчатки, принялся бить задержанных — одному из них сломал нос, другого ударил в челюсть. Также оккупант принудил обоих раздеться и искал "националистические" татуировки. В тот же день, когда российский военный уехал, мужчин отпустили.

Командиром оказался Антон Струев, командир разведывательной роты разведбатальона 15-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 90600), которую в России также называют "миротворческой".

Фото: Радио Свобода

Подразделение дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области, а его бойцы ужа ранее были замечены в преступлениях против мирных жителей Украины.

В YouTube журналисты обнаружили видео одного из военных, который служил в этой части. В ролике показаны несколько фото, снятых во время службы — на одном из снимков запечатлена нарисованная на стене нацистская свастика.

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Также известно, что бойцы 15-й бригады участвовали в оккупации Северной Осетии, Абхазии Приднестровья, а также были задействованы в войне на Донбассе и оккупации Крыма. В феврале-марте этого года военнослужащие бригады находились в Броварском районе Киевской области.

Как отмечают "Схемы", в одном из сюжетов, показанных на российском телевидении, Струева героизировали за участие в полномасштабном вторжении в Украину. Также гордость за военного испытывает его мать, Татьяна Рыбинцева (Струева), которая регулярно ставит лайки пропагандистским новостям о войне в "Одноклассниках".

антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара

Супруга оккупанта, Анастасия Гальцева, публиковала в социальных сетях фотографии их совместных путешествий, в том числе и в оккупированный Крым.

антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара

На странице самого Струева в социальной сети VK указан его девиз "Нормально делай, нормально будет", а один из его фотоальбомов подписан как "Я в этом мире главный".

антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара

Журналистам не удалось узнать у супруги Струева и его родственников, с какой целью он участвовал в войне в Украине и пытал мирных жителей — они прочитали, но не ответили на соответствующее сообщение в "Одноклассниках".

В то же время брат оккупанта, Евгений Струев, который работает в "Гильдии кузнецов Оренбуржья", ответил на звонок журналистов "На*ер послать сразу вас?". Помимо этого мужчина угрожал журналисту передать его номер в Федеральную службу безопасности РФ.

антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара
антон струев, струев солдат, струев самара

"Схемы" также узнали, что 9 мая президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил бригаде Струева почетное звание "гвардейской". В тот же день Броварская окружная прокуратура Киевской области сообщила Струеву о подозрении по ч.1 статьи 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны". В Национальном антикоррупционном бюро Украины уточнили, что о подозрении военному РФ сообщили заочно и вскоре он будет объявлен в розыск.

Напомним, недавно Программисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса, указанные в паспортах российских солдат, которые совершали военные преступления в городе Буча Киевской области.

Также мы писали о том, как оппозиционные белорусские журналисты опубликовали данные российских военных, которые занимались мародерством и переправляли украденное в ходе войны в Украине в ряд городов РФ.