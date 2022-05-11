Позывной "Беркут": СМИ раскрыли данные солдата РФ, который пытал жителей Киевской области

Уроженец Самары избивал украинцев, спрашивая, являются ли они "бандеровцами", после чего принуждал их раздеться, чтобы найти "националистические" татуировки.

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Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, который пытал и удерживал в подвале жителей села Мокрец Броварского района Киевской области. Им оказался 29-летний уроженец Самарской области Антон Струев с позывным "беркут". Журналисты проекта "Схемы" нашли в открытых источниках личные данные оккупанта, передает "Радио Свобода".

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По данным журналистов, 19 марта двое мужчин направлялись из села Заворичи в соседнее — Мокрец, однако их остановили российские военные, которые впоследствие отобрали у одного мирного жителя телефон. Затем обоих отправили "ждать командира" в погреб на территории одного из частных участков.

Утром 20 марта мирные жители встретились командиром — тот начал выяснять у них, являются ли они "бандеровцами" или "нациками", и после получения отрицательного ответа начал допрашивать мужчин, чтобы выведать у них данные об украинских военных. Затем, надев тактические перчатки, принялся бить задержанных — одному из них сломал нос, другого ударил в челюсть. Также оккупант принудил обоих раздеться и искал "националистические" татуировки. В тот же день, когда российский военный уехал, мужчин отпустили.

Командиром оказался Антон Струев, командир разведывательной роты разведбатальона 15-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 90600), которую в России также называют "миротворческой".

Фото: Радио Свобода

Подразделение дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области, а его бойцы ужа ранее были замечены в преступлениях против мирных жителей Украины.

В YouTube журналисты обнаружили видео одного из военных, который служил в этой части. В ролике показаны несколько фото, снятых во время службы — на одном из снимков запечатлена нарисованная на стене нацистская свастика.

Также известно, что бойцы 15-й бригады участвовали в оккупации Северной Осетии, Абхазии Приднестровья, а также были задействованы в войне на Донбассе и оккупации Крыма. В феврале-марте этого года военнослужащие бригады находились в Броварском районе Киевской области.

Как отмечают "Схемы", в одном из сюжетов, показанных на российском телевидении, Струева героизировали за участие в полномасштабном вторжении в Украину. Также гордость за военного испытывает его мать, Татьяна Рыбинцева (Струева), которая регулярно ставит лайки пропагандистским новостям о войне в "Одноклассниках".

Супруга оккупанта, Анастасия Гальцева, публиковала в социальных сетях фотографии их совместных путешествий, в том числе и в оккупированный Крым.

На странице самого Струева в социальной сети VK указан его девиз "Нормально делай, нормально будет", а один из его фотоальбомов подписан как "Я в этом мире главный".

Журналистам не удалось узнать у супруги Струева и его родственников, с какой целью он участвовал в войне в Украине и пытал мирных жителей — они прочитали, но не ответили на соответствующее сообщение в "Одноклассниках".

В то же время брат оккупанта, Евгений Струев, который работает в "Гильдии кузнецов Оренбуржья", ответил на звонок журналистов "На*ер послать сразу вас?". Помимо этого мужчина угрожал журналисту передать его номер в Федеральную службу безопасности РФ.

"Схемы" также узнали, что 9 мая президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил бригаде Струева почетное звание "гвардейской". В тот же день Броварская окружная прокуратура Киевской области сообщила Струеву о подозрении по ч.1 статьи 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны". В Национальном антикоррупционном бюро Украины уточнили, что о подозрении военному РФ сообщили заочно и вскоре он будет объявлен в розыск.

Напомним, недавно Программисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса, указанные в паспортах российских солдат, которые совершали военные преступления в городе Буча Киевской области.

Также мы писали о том, как оппозиционные белорусские журналисты опубликовали данные российских военных, которые занимались мародерством и переправляли украденное в ходе войны в Украине в ряд городов РФ.