Позивний "Беркут": ЗМІ розкрили дані солдата РФ, який катував мешканців Київської області

Уродженець Самари бив українців, питаючи, чи є вони "бандерівцями", після чого змушував їх роздягнутися, щоб знайти "націоналістичні" татуювання.

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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який катував та утримував у підвалі жителів села Мокрець Броварського району Київської області. Ним виявився 29-річний уродженець Самарської області Антон Струєв із позивним "беркут". Журналісти проєкту "Схеми" знайшли у відкритих джерелах особисті дані окупанта, повідомляє "Радіо Свобода".

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За даними журналістів, 19 березня двоє чоловіків прямували із села Заворичі до сусіднього — Мокреця, однак їх зупинили російські військові, які згодом відібрали в одного мирного жителя телефон. Потім обох відправили "чекати командира" в льох на території однієї з приватних дільниць.

Вранці, 20 березня, мирні жителі зустрілися командиром — той почав з'ясовувати в них, чи є вони "бандерівцями" чи "нациками", і після отримання негативної відповіді почав допитувати чоловіків, щоб вивідати дані про українських військових. Потім, одягнувши тактичні рукавички, взявся бити затриманих — одному з них зламав носа, іншого вдарив у щелепу. Також окупант змусив обох роздягнутися і шукав "націоналістичні" татуювання. Того ж дня, коли російський військовий поїхав, чоловіків відпустили.

Командиром виявився Антон Струєв, командир розвідувальної роти розвідбатальйону 15-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 90600), яку в Росії також називають "миротворчою".

Фото: Радио Свобода

Підрозділ дислокується в селищі Рощинському Самарській області, а його бійці вже раніше помічені в злочинах проти мирних жителів України.

У YouTube журналісти виявили відео одного з військових, який служив у цій частині. В ролику показано кілька фото, знятих під час служби — на одному зі знімків намальована на стіні нацистська свастика.

Також відомо, що бійці 15-ї бригади брали участь в окупації Північної Осетії, Абхазії Придністров'я, а також залучені у війні на Донбасі та окупації Криму. В лютому-березні цього року військовослужбовці бригади перебували в Броварському районі Київської області.

Як зазначають "Схеми", в одному із сюжетів, показаних на російському телебаченні, Струєва героїзували за участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Також гордість за військового відчуває його мати Тетяна Рибінцева (Струєва), яка регулярно ставить лайки пропагандистським новинам про війну в "Однокласниках".

Дружина окупанта, Анастасія Гальцева, публікувала в соціальних мережах фотографії їхніх спільних подорожей, зокрема й в окупований Крим.

На сторінці самого Струєва в соціальній мережі VK вказано його девіз "Нормально роби, нормально буде", а один із його фотоальбомів підписаний як "Я у цьому світі головний".

Журналістам не вдалося дізнатися у дружини Струєва та його родичів, з якою метою він брав участь у війні в Україні та катував мирних жителів — вони прочитали, але не відповіли на відповідне повідомлення в "Однокласниках".

Водночас брат окупанта, Євген Струєв, який працює в "Гільдії ковалів Оренбурже", відповів на дзвінок журналістів "На*єр послати одразу вас?". Крім цього, чоловік погрожував журналісту передати його номер до Федеральної служби безпеки РФ.

"Схеми" також дізналися, що 9 травня президент РФ Володимир Путін своїм указом надав бригаді Струєва почесне звання "гвардійської". Того ж дня Броварська окружна прокуратура Київської області повідомила Струєву про підозру за ч. 1 статті 438 КК "Порушення законів та звичаїв війни". В Національному антикорупційному бюро України уточнили, що про підозру військовому РФ повідомили заочно і незабаром його оголосять у розшук.

Нагадаємо, нещодавно Програмісти з Естонії нанесли на онлайн-картку адреси, вказані в паспортах російських солдатів, які вчиняли воєнні злочини в місті Буча Київської області.

Також ми писали про те, як опозиційні білоруські журналісти опублікували дані російських військових, які займалися мародерством і переправляли вкрадене під час війни в Україні в низку міст РФ.