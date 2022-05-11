Замкомандующего ВМСУ Игорю Бедзаю посмертно присвоено звание Героя Украины

В указе президента Владимира Зеленского также говорится, что погибший полковник армии удостоен ордена "Золотая звезда".

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Заместителю командующего Военно-морских сил по авиации Игорю Бедзаю посмертно присвоено звание Героя Украины. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Зеленского от 11 мая.

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На официальном сайте президента сказано, что Игорю Бездаю было посмертно присвоено звание Героя Украины за мужество и героизм, которые были проявлены в ходе защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

В указе Владимира Зеленского говорится, что заместитель командующего Военно-морских сил по авиации также удостоен ордена "Золотая звезда".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение eкраинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу — полковнику (посмертно)", — сказано в документе на сайте президента.

[ + – ] Игорь Бедзай посмертно удостоен звания Герой Украины

Напомним, информация о гибели Игоря Бедзая появилась 9 мая. Волонтер и директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что заместитель командующего ВМСУ по авиации погиб во время выполнения боевого задания в составе вертолета Ми-14 после попадания российских ракет.

Игорь Бедзай был экс-командиром 10-й Морской авиационной бригады, которая дислоцировалась в Крыму. Во время оккупации полуострова офицер был одним из немногих, кто проявил лидерские качества и решительность, а также не перешел на сторону ВС РФ.

Также сообщалось, что Нацгвардия впервые озвучила свои боевые потери в ходе полномасштабной войны против России. С 24 февраля погибли 501 нацгвардеец и еще 1697 военнослужащих получили ранения.