Замкомандувачу ВМСУ Ігорю Бедзаю посмертно присвоєно звання Героя України

В указі президента Володимира Зеленського також йдеться, що загиблий полковник армії удостоєний ордену "Золота зірка".

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Заступнику командувача Військово-морських сил з авіації Ігорю Бедзаю посмертно надано звання Героя України. Про це йдеться в указі глави держави Володимира Зеленського від 11 травня.

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На офіційному сайті президента сказано, що Ігореві Бездаю було посмертно присвоєно звання Героя України за мужність та героїзм, які були виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

В указі Володимира Зеленського йдеться, що заступника командувача Військово-морських сил з авіації також удостоєно ордена "Золота зірка".

"За особисту мужність та героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу ухвалюю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Бедзаю Ігорю Володимировичу — полковнику (посмертно)", — сказано у документа на сайті президента.

[ + – ] Ігор Бедзай посмертно удостоєний звання Герой України

Нагадаємо, інформація про загибель Ігоря Бедзая з'явилася 9 травня. Волонтер та директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут повідомив, що заступник командувача ВМСУ з авіації загинув під час виконання бойового завдання у складі вертольота Мі-14 після влучення російських ракет.

Ігор Бедзай був екскомандиром 10-ї Морської авіаційної бригади, що дислокувалася у Криму. Під час окупації півострова офіцер був одним із небагатьох, хто виявив лідерські якості та рішучість, а також не перейшов на бік ЗС РФ.

Також повідомлялося, що Нацгвардія вперше озвучила свої бойові втрати під час повномасштабної війни проти Росії. З 24 лютого загинули 501 нацгвардієць і ще 1 697 військовослужбовців зазнали поранень.