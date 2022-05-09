У боях за Україну загинув замкомандувача ВМС України з авіації Ігор Бедзай

Полковник Ігор Бездай загинув під час виконання бойового завдання у складі вертольота Мі-14 від удару російських ракет.

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У процесі боїв за Україну в українському небі загинув полковник, замкомандувача Військово-морськими силами України з авіації Ігор Бездай. Про це повідомляє директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Наголошується, що український військовий загинув під час виконання бойового завдання у складі морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача.

Що відомо про полковника Ігоря Бездая?

Екскомандир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки біля Сак у Криму. У 2014 році під час окупації Криму був один із небагатьох командирів, хто проявив лідерські якості та рішучість. Він організував особовий склад, підготував техніку та на очах у російських окупантів перегнав усю авіацію на материкову Україну. Таку операцію він проводив двічі.

Як пише Чмут, фактично завдяки його діям Україна спромоглася зберегти морську авіацію.

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