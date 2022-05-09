В боях за Украину погиб замкомандующего ВМС Украины по авиации Игорь Бедзай

Полковник Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе вертолета Ми-14 от удара российских ракет.

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В ходе боев за Украину в украинском небе погиб полковник, замкомандующего Военно-морских сил Украины по авиации Игорь Бедзай. Об этом сообщает директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Указывается, что украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в составе морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

Что известно о полковнике Игоре Бедзае?

Экс-командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки возле Сак в Крыму. В 2014 году во время оккупации Крыма был один из немногих командиров, кто проявил лидерские качества и решительность. Он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах у российских оккупантов перегнал всю авиацию на материковую Украину. Такую операцию он проводил дважды.

Как пишет Чмут, фактически благодаря его действиям Украина смогла сохранить морскую авиацию.

Напомним, фонд "Повернись живим" закупит 25 БПЛА "Лелека-100" для украинской армии.

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