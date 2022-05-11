Австрийские разведчики собирали информацию на Христо Грозева в интересах РФ, — СМИ (фото)

Оперативники заинтересовались журналистом Bellingcat после публикации расследований, которые были посвящены отравлению Навального и убийству чеченца Хангошвили.

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Два сотрудника австрийского Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом в интересах спецслужб РФ могли собирать информацию на журналиста проекта Bellingcat Христо Грозева. Об этом в интервью "Агентству Новости" рассказал сам расследователь.

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По его словам, австрийские следователи ознакомили его с ходом расследования в отношении двух сотрудников австрийского Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом, которое было ликвидировано в 2021 году.

Речь идет о Мартине Вайсе, который был руководителем начальником отдела в спецслужбе, и об оперативнике Эгисто Отте. Разведчиков местная пресса подозревала в сотрудничестве с топ-менеджером обанкротившейся немецкой платежной системы Wirecard Яном Марсалеком, у которого, по предположениям СМИ, могут быть связи в Главном разведуправлении РФ.

Как сообщало издание Handelsblatt, российская военная разведка переправила финансиста в Московскую область, а сам бизнесмен неоднократно хвастался перед коллегами контактами в ГРУ. Проект "Досье" отмечает, что Ян Марсалек в нулевых познакомился с военным переводчиком и арабистом Андреем Чупрыгиным, которого считают полковником разведуправления РФ.

[ + – ] Австрийские разведчики контактировали с агентом ГРУ Яном Марсалеком

В 2019 году Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало власти Австрии о том, что двое австрийских разведчиков передавали Кремлю конфиденциальную информацию, а одним из подозреваемых был оперативник Эгисто Отт.

Для освещения части результатов расследования журналиста Bellingcat Христо Грозева пригласили в прокуратуру Вены. В ходе беседы ему сообщили, что австрийские разведчики Эгисто Отт и Мартин Вайс собирали на него информацию в интересах "друзей". В качестве доказательств, по словам Грозева, следователи продемонстрировали ему переписку из мессенджеров, в котором вели диалог подозреваемые.

Одна из переписок велась после того, как проект Bellingcat в декабре 2020 года обнародовал расследование об отравлении Алексея Навального. По словам Грозева, Вайс отдал приказ Отту начать сбор информации.

[ + – ] Грозев попал в поле зрения разведки после расследования Bellingcat об отравлении Навального Фото: memohrc.org

"Он вредит нашему делу, он действует против интересов наших друзей и даже завербовал некоторых австрийских журналистов действовать против наших друзей". В какой-то момент Вайс пишет своему коллеге: "Грозев — это бывший сотрудник ЦРУ, он очень опасен", — процитировал расследователь Bellingcat одну из переписок, которую ему показали в прокуратуре Вены.

Еще один диалог между оперативниками завязался после выхода расследования об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили, которого, по данным журналистов, могли ликвидировать спецслужбы РФ. Отт отправил в чат два файла, которые были составлены на основе изучения оперативником материала Bellingcat.

[ + – ] Разведка РФ могла ликвидировать чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

В одном из документов содержался анализ ошибок, совершенных спецслужбами РФ при ликвидации Хангошвили, а во втором — рекомендации о том, как разведчики могли более эффективно убить чеченца в Берлине. Как утваерждает Грозев, в файле также содержались советы о подготовке паспортов прикрытия и осуществления операции в Риме, а не в столице Германии.

Представитель Bellingcat в комментарии журналистам также заявил, что с февраля 2022 года он не получал от следователей новых подробностей по делу Отта-Вайса. Более того, Христо Грозев находится под охраной правоохранителей Австрии, поскольку является свидетелем в расследовании убийства Хангошвили.

Напомним, ранее Христо Грозев сообщал, что Россия потратила миллиарды долларов на вербовку украинских политиков. По словам расследователя Bellingcat, сеть агентов должна была организовать госпереворот после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, однако чиновники "кинули на деньги" руководство ФСБ.

Также Христо Грозев давал прогнозы относительно того, когда будет завершена полномасштабная война России против Украины.