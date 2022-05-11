Австрійські розвідники збирали інформацію на Христо Грозєва на користь РФ, — ЗМІ (фото)

Оперативники зацікавилися журналістом Bellingcat після публікації розслідувань, присвячених отруєнню Навального та вбивству чеченця Хангошвілі.

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Два співробітники австрійського Федерального відомства захисту конституції та боротьби з тероризмом на користь спецслужб РФ могли збирати інформацію на журналіста проекту Bellingcat Христа Грозева. Про це в інтерв'ю Агентству Новини розповів сам розслідувач.

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За його словами, австрійські слідчі ознайомили його з перебігом розслідування щодо двох співробітників австрійського Федерального відомства захисту конституції та боротьби з тероризмом, яке було ліквідовано у 2021 році.

Йдеться про Мартіна Вайса, який був керівником начальника відділу в спецслужбі, і про оперативника Егісто Отта. Розвідників місцева преса підозрювала у співпраці з топменеджером збанкрутілої німецької платіжної системи Wirecard Яном Марсалеком, у якого, за припущеннями ЗМІ, можуть бути зв'язки в Головному розвідуправлінні РФ.

Як повідомляло видання Handelsblatt, російська військова розвідка переправила фінансиста до Московської області, а сам бізнесмен неодноразово хвалився перед колегами контактами у ГРУ. Проект "Досьє" зазначає, що Ян Марсалек у нульових познайомився з військовим перекладачем та арабістом Андрієм Чупригіним, якого вважають полковником розвідуправління РФ.

[ + – ] Австрійські розвідники контактували з агентом ГРУ Яном Марсалеком

У 2019 році Федеральне відомство у кримінальних справах поінформувало владу Австрії про те, що двоє австрійських розвідників передавали Кремлю конфіденційну інформацію, а одним із підозрюваних був оперативник Егісто Отт.

Для висвітлення частини результатів розслідування журналіста Bellingcat Христа Грозева запросили до прокуратури Відня. Під час бесіди йому повідомили, що австрійські розвідники Егісто Отт та Мартін Вайс збирали на нього інформацію на користь "друзів". Як докази, за словами Грозева, слідчі продемонстрували йому листування з месенджерів, у якому вели діалог підозрювані.

Одне з листування велося після того, як проєкт Bellingcat у грудні 2020 року оприлюднив розслідування про отруєння Олексія Навального. За словами Грозева, Вайс наказав Отту розпочати збір інформації.

[ + – ] Грозев потрапив у поле зору розвідки після розслідування Bellingcat про отруєння Навального Фото: memohrc.org

"Він шкодить нашій справі, він діє проти інтересів наших друзів і навіть завербував деяких австрійських журналістів діяти проти наших друзів". Якось Вайс пише своєму колезі: "Грозев — це колишній співробітник ЦРУ, він дуже небезпечний", — процитував розслідувач Bellingcat одне з листувань, яке йому показали в прокуратурі Відня.

Ще один діалог між оперативниками розпочався після виходу розслідування про вбивство в Берліні чеченця Зелімхана Хангошвілі, якого, за даними журналістів, могли ліквідувати спецслужби РФ. Отт відправив у чат два файли, які були складені на основі вивчення оперативником матеріалу Bellingcat.

[ + – ] Розвідка РФ могла ліквідувати чеченця Зелімхана Хангошвілі у Берліні

В одному з документів містився аналіз помилок, здійснених спецслужбами РФ при ліквідації Хангошвілі, а в другому — рекомендації про те, як розвідники могли ефективніше вбити чеченця в Берліні. Як стверджує Грозев, файл також містив поради про підготовку паспортів прикриття та здійснення операції в Римі, а не в столиці Німеччини.

Представник Bellingcat у коментарі журналістам також заявив, що з лютого 2022 року він не отримував від слідчих нових подробиць у справі Отта-Вайса. До того ж, Христо Грозев перебуває під охороною правоохоронців Австрії, оскільки є свідком у розслідуванні вбивства Хангошвілі.

Нагадаємо, раніше Христо Грозев повідомляв, що Росія витратила мільярди доларів на вербування українських політиків. За словами розслідувача Bellingcat, мережа агентів мала організувати держпереворот після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, проте чиновники "кинули на гроші" керівництво ФСБ.

Також Христо Грозев давав прогнози щодо того, коли буде завершено повномасштабну війну Росії проти України.