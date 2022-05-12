Расстрел безоружных под Киевом: в сети идентифицировали военного преступника ВС РФ (фото)

В расстреле безоружных граждан, по данным соцсетей, участвовал военнослужащий Дмитрий Лапшаков, воинская часть которого дислоцируется в Забайкальском крае.

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В социальных сетях идентифицировали одного из военнослужащих ВС Рф, который участвовал в расстреле мирных жителей под Киевом. Об этом проинформировал блогер с никнеймом "Досить п**деця" в своем микроблоге Twitter.

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В частности, был идентифицирован российский военнослужащий, который в середине с другим бойцом ВС РФ расстрелял двух безоружных гражданских в Киевской области.

На опубликованном телеканалом CNN видеоролике, как утверждает блогер, присутствует уроженец Читы Дмитрий Лапшаков. Воинская часть военногослужащего дислоцируется в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края РФ.

[ + – ] Солдат ВС РФ Дмитрий Лапшаков убил гражданских под Киевом

Помимо этого, в соцсетях опубликовали скриншот объявления, которое было опубликовано Дмитрием Лапшаковым во "ВКонтакте". Российский военнослужащий пытался продать игровой руль для персонального компьютера за 1500 рублей и подарить скейтборд.

[ + – ] Солдат ВС РФ Дмитрий Лапшаков убил гражданских под Киевом

Стоит отметить, что российский военнослужащий Дмитрий Лапшаков, который, по данным соцсетей, участвовал в расстреле гражданских под Киевом, уже закрыл доступ к своей странице во "ВКонтакте".

[ + – ] Дмитрий Лапшаков расстреливал мирных жителей под Киевом [ + – ] Дмитрий Лапшаков расстреливал мирных жителей под Киевом

Как сказано в базе "Миротворца", Дмитрий Лапшаков является военнослужащим в/ч 21250-Б и работает на должности механика-водителя в танковой роте. Помимо этого, в профайле указано, что солдат ВС РФ участвовал в совершении военных преступлений в населенном пункте Дмитровка Киевской области.

[ + – ] Дмитрий Лапшаков расстреливал мирных жителей под Киевом

Напомним, 11 мая американский телеканал CNN опубликовал видео расстрела мирных жителей под Киевом. По данным журналистов, солдаты ВС РФ хладнокровно застрелили в спину двух мужчин на территории автосалона. Офис генпрокурора Украины расследует этот расстрел как очередное военное преступление российской армии.

Также сообщалось, что российский военнослужащий Вадим Шишимарин предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области. По данным следствия, 21-летний солдат ВС РФ расстрелял безоружного жителя населенного пункта Чупаховка, который вел по обочине дороги велосипед.