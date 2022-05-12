RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Розстріл беззбройних під Києвом: у мережі ідентифікували воєнного злочинця ЗС РФ (фото)

1518
Розстріл ЗС РФ військовий злочин цивільні вбивство окупанти
Солдати ЗС РФ розстріляли цивільних під Києвом

У розстрілі беззбройних громадян, за даними соцмереж, брав участь військовослужбовець Дмитро Лапшаков, військова частина якого дислокується у Забайкальському краї.

У соціальних мережах ідентифікували одного з військовослужбовців ЗС Росії, який брав участь у розстрілі мирних жителів під Києвом. Про це поінформував блогер із нікнеймом "Досить п**деця" у своєму мікроблозі Twitter.

Зокрема, було ідентифіковано російського військовослужбовця, який разом з іншим бійцем ЗС РФ розстріляв двох беззбройних цивільних у Київській області.

На опублікованому телеканалом CNN відеоролику, як стверджує блогер, є уродженець Чити Дмитро Лапшаков. Військова частина військовослужбовця дислокується у селі Нижній Цасучей Ононського району Забайкальського краю РФ.

Лапшаков Миротворець оголошення ВС РФ розстріл Київська область військовий злочин
Солдат ЗС РФ Дмитро Лапшаков убив цивільних під Києвом

Крім цього, в соцмережах опублікували скріншот оголошення, яке було опубліковано Дмитром Лапшаковим у "ВКонтакті". Російський військовослужбовець намагався продати ігрове кермо для персонального комп'ютера за 1 500 рублів і подарувати скейтборд.

Лапшаков Миротворець оголошення ВС РФ розстріл Київська область військовий злочин
Солдат ЗС РФ Дмитро Лапшаков убив цивільних під Києвом

Варто зазначити, що російський військовослужбовець Дмитро Лапшаков, який, за даними соцмереж, брав участь у розстрілі цивільних під Києвом, уже закрив доступ до своєї сторінки у ВКонтакті.

Лапшаков Миротворець ЗС РФ розстріл Київська область військовий злочин
Дмитро Лапшаков розстрілював мирних жителів під Києвом
Лапшаков Миротворець ЗС РФ розстріл Київська область військовий злочин
Дмитро Лапшаков розстрілював мирних жителів під Києвом

Як сказано в базі "Миротворця", Дмитро Лапшаков є військовослужбовцем в/ч 21250-Б та працює на посаді механіка-водія у танковій роті. Крім цього, у профайлі зазначено, що солдат ЗС РФ брав участь у скоєнні воєнних злочинів у населеному пункті Дмитрівка Київської області.

Лапшаков Миротворець ЗС РФ розстріл Київська область військовий злочин
Дмитро Лапшаков розстрілював мирних жителів під Києвом

Нагадаємо, 11 травня американський телеканал CNN опублікував відео розстрілу мирних жителів під Києвом. За даними журналістів, солдати ЗС РФ холоднокровно застрелили у спину двох чоловіків на території автосалону. Офіс генпрокурора України розслідує цей розстріл як черговий воєнний злочин російської армії.

Також повідомлялося, що російський військовослужбовець Вадим Шишимарін постане перед судом за вбивство цивільного в Сумській області. За даними слідства, 21-річний солдат ЗС РФ розстріляв беззбройного жителя населеного пункту Чупахівка, який вів по узбіччю велосипед.