Потеряли десятки машин и два батальона: появились фото потерь ВС РФ в районе Северского Донца

После того, как Вооруженные силы Украины в очередной раз разрушили водную переправу россиян через реку, противнику пришлось ее переплывать, бросив технику.

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После того, как украинские военные разрушили переправу противника через реку Северский Донец, российские военные бросили свою технику, чтобы пересечь водную преграду вплавь. Потери техники российских войск в этом месте за четыре дня оцениваются в 70 единиц. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает журналистский проект InformNapalm в своем Telegram-канале.

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По данным авторов публикации, сегодня войска РФ попытались эвакуировать российских десантников, которые застряли на местности после перехода через Северский Донец под огнем украинской артиллерии. Для этого была сооружена очередная понтонная переправа, которая вскоре были разрушена Вооруженными силами Украины.

После этого противник решил бросить технику, чтобы пересечь реку вплавь. Всего, по данным журналистов, за 4 дня безуспешных попыток переправы россияне потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами — из расчета, что в одном батальоне 800 бойцов, потери противника составили около 1600 солдат.

Проект, ссылаясь на собственные источники, указал, что самые большие потери в этом районе — у 74-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 21005), которая дислоцируется в Юрге Кемеровской области. Военные этого подразделения участвовали в войне на Донбассе, а также в начале полномасштабного вторжения в Украину со стороны Черниговской области. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 24 февраля сообщил, что под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады РФ.

Напомним, сегодня пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского опубликовала видео, на котором запечатлено, как бойцы ВСУ уничтожили переправу через Северский Донец.

Подробнее об уничтожении понтона в этом районе боевых действий читайте в материале Фокуса.