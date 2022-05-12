Втратили десятки машин і два батальйони: з'явились нові фото втрат ЗС РФ у районі Сіверського Донця

Після того, як Збройні сили України вкотре зруйнували водну переправу росіян через річку, противнику довелося її перепливати, покинувши техніку.

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Після того, як українські військові зруйнували переправу супротивника через річку Сіверський Донець, російські військові кинули свою техніку, щоб перетнути водну перешкоду вплав. Втрати техніки російських військ тут за чотири дні оцінюються в 70 одиниць. Про це у четвер, 12 травня, повідомляє журналістський проєкт InformNapalm у своєму Telegram-каналі.

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За даними авторів публікації, сьогодні війська РФ спробували евакуювати російських десантників, які застрягли на місцевості після переходу через Сіверський Донець під вогнем української артилерії. Для цього було споруджено чергову понтонну переправу, яку незабаром було зруйновано Збройними силами України.

Після цього противник вирішив кинути техніку, щоб перетнути річку водою. Загалом, за даними журналістів, за 4 дні безуспішних спроб переправи росіяни втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами — з розрахунку, що в одному батальйоні 800 бійців, втрати супротивника склали приблизно 1 600 солдат.

Проєкт, посилаючись на власні джерела, зазначив, що найбільші втрати у цьому районі — у 74-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 21005), що дислокується у Юрзі Кемеровської області. Військові цього підрозділу брали участь у війні на Донеччині, а також на початку повномасштабного вторгнення в Україну з боку Чернігівської області. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 24 лютого повідомив, що під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ.

Нагадаємо, сьогодні пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського опублікувала відео, на якому знято, як бійці ЗСУ знищили переправу через Сіверський Донець.

Докладніше про знищення понтона в цьому районі бойових дій читайте у матеріалі Фокусу.