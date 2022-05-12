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Военный Фокус Российско-украинская война

"Делают невозможное": бойцы "Азова" показали кадры штурма позиций ВС РФ на "Азовстали" (видео)

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Мариуполь, Азовсталь
Фото: РИА Новости | "Азовсталь" в Мариуполе

Защитники Мариуполя рассказали, что несмотря на сложную обстановку и недостаточное количество боеприпасов, оккупантов удается выбивать из ранее занятых позиций на территории завода.

Украинские защитники осажденном Мариуполе продолжают штурмовать позиции российских военных на ранее занятых территориях металлургического завода "Азовсталь". Оккупантов удается выбивать с занятых рубежей на предприятии, несмотря на сложную обстановку, недостаточное количество боеприпасов, большое количество раненых военных и постоянный обстрел российских войск. Об этом полк "Азов" рассказал в Telegram.

Военные рассказали, что российские войска постоянно применяют авиацию, корабельную, ствольную артиллерию и танки.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", — написали они и опубликовали видео боестолкновений с военными России.

Напомним, 12 мая Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры с Россией об эвакуации тяжелораненых бойцов с завода "Азовсталь". По ее словам, в первую очередь идет речь о 38 военных, а потом будут двигаться дальше.

11 мая один из бойцов "Азов" в Мариуполе рассказал, что раненые военные на "Азовстали" находятся в ужасных антисанитарных условиях. По его словам, раны у них гниют, а медикаментов и лекарств практически не осталось.

10 мая в Нацгвардии рассказали, что сейчас украинские власти работают над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя. Она предусматривает эвакуацию военных или гражданских из зоны боевых действий третьей страной, которая не участвует в войне.