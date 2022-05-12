"Делают невозможное": бойцы "Азова" показали кадры штурма позиций ВС РФ на "Азовстали" (видео)

Защитники Мариуполя рассказали, что несмотря на сложную обстановку и недостаточное количество боеприпасов, оккупантов удается выбивать из ранее занятых позиций на территории завода.

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Украинские защитники осажденном Мариуполе продолжают штурмовать позиции российских военных на ранее занятых территориях металлургического завода "Азовсталь". Оккупантов удается выбивать с занятых рубежей на предприятии, несмотря на сложную обстановку, недостаточное количество боеприпасов, большое количество раненых военных и постоянный обстрел российских войск. Об этом полк "Азов" рассказал в Telegram.

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Военные рассказали, что российские войска постоянно применяют авиацию, корабельную, ствольную артиллерию и танки.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", — написали они и опубликовали видео боестолкновений с военными России.

Напомним, 12 мая Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры с Россией об эвакуации тяжелораненых бойцов с завода "Азовсталь". По ее словам, в первую очередь идет речь о 38 военных, а потом будут двигаться дальше.

11 мая один из бойцов "Азов" в Мариуполе рассказал, что раненые военные на "Азовстали" находятся в ужасных антисанитарных условиях. По его словам, раны у них гниют, а медикаментов и лекарств практически не осталось.

10 мая в Нацгвардии рассказали, что сейчас украинские власти работают над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя. Она предусматривает эвакуацию военных или гражданских из зоны боевых действий третьей страной, которая не участвует в войне.