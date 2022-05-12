"Роблять неможливе": бійці "Азова" показали кадри штурму позицій ЗС РФ на "Азовсталі" (відео)

Захисники Маріуполя розповіли, що незважаючи на складну ситуацію та недостатню кількість боєприпасів, окупантів вдається вибивати з раніше зайнятих позицій на території заводу.

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Українські захисники в облозі Маріуполі продовжують штурмувати позиції російських військових на раніше зайнятих територіях металургійного заводу "Азовсталь". Окупантів вдається вибивати з зайнятих рубежів на підприємстві, незважаючи на складну ситуацію, недостатню кількість боєприпасів, велику кількість поранених військових та постійний обстріл російських військ. Про це полк "Азов" розповів у Telegram.

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Військові розповіли, що російські війська постійно застосовують авіацію, корабельну, ствольну артилерію та танки.

"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної та ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває, незважаючи ні на що", — написали вони і опублікували відео бойових зіткнень з військовими Росії.

Нагадаємо, 12 травня Ірина Верещук заявила, що Україна веде переговори з Росією про евакуацію тяжко поранених бійців із заводу "Азовсталь". За її словами, насамперед йдеться про 38 військових, а потім рухатимуться далі.

11 травня один із бійців "Азов" у Маріуполі розповів, що поранені військові на "Азовсталі" перебувають у жахливих антисанітарних умовах. За його словами, рани у них гниють, а медикаментів та ліків практично не залишилося.

10 травня в Нацгвардії розповіли, що зараз українська влада працює над процедурою "екстракшн" для захисників Маріуполя. Вона передбачає евакуацію військових чи цивільних із зони бойових дій третьою країною, яка не бере участі у війні.