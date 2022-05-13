В Стамбуле стоит корабль, готовый вывезти защитников Мариуполя, — Джемилев
По словам лидера крымскотатарского народа, турецкие власти уже несколько раз заявляли российскому руководству о готовности эвакуировать украинских военнослужащих из Мариуполя, однако неизменно получали отказ.
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Власти Турции несколько раз предлагали президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу эвакуировать украинских защитников Мариуполя через порт в Бердянске. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщают "Крым.Реалии".
"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции) разговаривал с министром обороны Шойгу, — отметил Джемилев. — Калын сказал, что в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он прибудет в порт Бердянск".
На корабль погрузили автобусы, на которых в сопровождении турецких наблюдателей собираются вывезти из Мариуполя в Бердянск украинских защитников. Непосредственно в Мариуполь судно зайти не может, так как городской порт заминирован. Турецкая сторона дала обязательства, что до окончания войны украинцы будут гостями Турецкой Республики, то есть, не станут воевать.
По словам Джемилева, Шойгу отказался от этого предложения, заявив, что украинские военные должны сдаться. Российское руководство также отказалось обменять российских солдат, находящихся в украинском плену, на защитников Мариуполя. Однако Турция намерена и дальше продолжать переговоры.
Ранее бойцы мариупольского гарнизона показали, в каких условиях находятся защитники города на "Азовстали". Из-за антисанитарии, отсутствия медикаментов, еды и воды состояние многих раненых солдат критическое.
Напомним, 12 мая вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о том, что украинские власти прикладывают максимум усилий для эвакуации заблокированных на территории завода "Азовсталь" войск. По ее словам, работа проходит поэтапно. Сейчас идут переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.
В тот же день в Национальной гвардии Украины заявили, что Украина работает над процедурой "экстракшн" для военных на территории "Азовстали". Эта процедура позволяет вывезти бойцов на территорию третьего государства.