В Стамбуле стоит корабль, готовый вывезти защитников Мариуполя, — Джемилев

По словам лидера крымскотатарского народа, турецкие власти уже несколько раз заявляли российскому руководству о готовности эвакуировать украинских военнослужащих из Мариуполя, однако неизменно получали отказ.

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Власти Турции несколько раз предлагали президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу эвакуировать украинских защитников Мариуполя через порт в Бердянске. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщают "Крым.Реалии".

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"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции) разговаривал с министром обороны Шойгу, — отметил Джемилев. — Калын сказал, что в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он прибудет в порт Бердянск".

На корабль погрузили автобусы, на которых в сопровождении турецких наблюдателей собираются вывезти из Мариуполя в Бердянск украинских защитников. Непосредственно в Мариуполь судно зайти не может, так как городской порт заминирован. Турецкая сторона дала обязательства, что до окончания войны украинцы будут гостями Турецкой Республики, то есть, не станут воевать.

[ + – ] Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев Фото: liga.net

По словам Джемилева, Шойгу отказался от этого предложения, заявив, что украинские военные должны сдаться. Российское руководство также отказалось обменять российских солдат, находящихся в украинском плену, на защитников Мариуполя. Однако Турция намерена и дальше продолжать переговоры.

Ранее бойцы мариупольского гарнизона показали, в каких условиях находятся защитники города на "Азовстали". Из-за антисанитарии, отсутствия медикаментов, еды и воды состояние многих раненых солдат критическое.

Напомним, 12 мая вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о том, что украинские власти прикладывают максимум усилий для эвакуации заблокированных на территории завода "Азовсталь" войск. По ее словам, работа проходит поэтапно. Сейчас идут переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.

В тот же день в Национальной гвардии Украины заявили, что Украина работает над процедурой "экстракшн" для военных на территории "Азовстали". Эта процедура позволяет вывезти бойцов на территорию третьего государства.