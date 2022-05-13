У Стамбулі стоїть корабель, готовий вивезти захисників Маріуполя, — Джемілєв

За словами лідера кримськотатарського народу, турецька влада вже кілька разів заявляла російському керівництву про готовність евакуювати українських військовослужбовців з Маріуполя, проте незмінно отримувала відмову.

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Влада Туреччини кілька разів пропонувала президентові Росії Володимиру Путіну та міністру оборони РФ Сергію Шойгу евакуювати українських захисників Маріуполя через порт у Бердянську. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляють "Крим.Реалії".

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"Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Крім того, сам Ібрагім Калин (прессекретар президента Туреччини) розмовляв з міністром оборони Шойгу, — зазначив Джемілєв. — Калин сказав, що в порту в Стамбулі стоїть корабель, розрахований на тисячу людей. У будь-який момент, коли ми з вами домовимося, він прибуде в порт Бердянськ".

На корабель завантажили автобуси, на яких у супроводі турецьких спостерігачів збираються вивезти з Маріуполя до Бердянська українських захисників. Безпосередньо до Маріуполя судно зайти не може, оскільки міський порт заміновано. Турецька сторона дала зобов'язання, що до закінчення війни українці будуть гостями Турецької Республіки, тобто не воюватимуть.

[ + – ] Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв Фото: liga.net

За словами Джемілєва, Шойгу відмовився від цієї пропозиції, заявивши, що українські військові мають здатися. Російське керівництво також відмовилося обміняти російських солдатів, які перебувають в українському полоні, на захисників Маріуполя. Однак Туреччина має на меті і надалі продовжувати переговори.

Раніше бійці маріупольського гарнізону показали, за яких умов перебувають захисники міста на "Азовсталі". Через антисанітарію, відсутність медикаментів, їжі та води стан багатьох поранених солдатів критичний.

Нагадаємо, 12 травня віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про те, що українська влада прикладає максимум зусиль для евакуації заблокованих на території заводу "Азовсталь" військ. За її словами, робота відбувається поетапно. Зараз йдуть переговори лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців.

У той же день у Національній гвардії України заявили, що Україна працює над процедурою "екстракшн" для військових на території "Азовсталі". Ця процедура дає змогу вивезти бійців на територію третьої держави.