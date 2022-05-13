"Ночной охотник" стал добычей: ВСУ сбили ударный вертолет Ми-28Н под Луганском

Сбитый аппарат был предназначен для уничтожения целей даже в ночное время суток. Его стоимость колеблется от $16,8 млн до $18 млн.

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В четверг, 12 мая, бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" в Луганской области. Об этом 13 мая в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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По словам представителей Генштаба, российский вертолет был сбит бойцами подразделения противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады.

"Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет", – говорится в сообщении.

[ + – ] Пост Генштаба

Что за Ми-28Н?

По данным портала "Мілітарний", ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" является модифицированной версией базового Ми-28, призванной работать не только днем, но и ночью. Аппарат предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Стоимость Ми-28Н, по данным портала Аircraftcompare.com, который специализируется на сборе и анализе информации об авиационной технике, колеблется от $16,8 млн до $18 млн.

Отметим, что это уже второй сбитый украинскими войсками "Ночной охотник" за эту неделю. 10 мая аналогичный случай произошел в Харьковской области.

Помимо этого за минувшие сутки украинским военным удалось сбить "юбилейный", 200-й самолет противника. При этом счет сбитым самолетам не менялся с 6 мая.

Также мы писали о том, как ВСУ сбили вертолет ВС РФ Ка-52 "Аллигатор" под Изюмом стоимостью 16 млн долларов.