Отметили юбилей: ВСУ сбили 200-й российский самолет

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, "юбилейный" самолет уничтожили бойцы Нацгвардии, которые воюют на Луганщине.

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Генеральный штаб ВСУ Украины опубликовал ежедневную сводку, в которой указано, что украинские силы сбили 200-й российский самолет. Судя по сводкам Генштаба, это произошло впервые за неделю: счет сбитым самолетам не менялся с 6 мая.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что отличились бойцы Нацгвардии, которые воюют на территории области.

"И еще одна приятность — в Луганской области Нацгвардейцы сбили хваленый российский самолет", — отметил он вечером 12 мая.

Как сообщалось, понеся большие потери, Воздушно-космические силы РФ стали осторожнее вести себя в Украине. Австрийский аналитик Том Купер отмечал, что российским летчикам приходится тщательнее планировать операции и действовать в составе "ударных комплексов", включающих в себя истребители, бомбардировщики и самолеты РЭБ. Так они могут защищать друг друга. Кроме того, россияне стали чаще действовать по ночам. Удары вглубь Украины теперь наносят исключительно крылатыми ракетами, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 или боевых кораблей ВМФ России в Черном море.

В конце апреля в Сети появилось видео воздушного боя украинских ВВС с российским истребителем Су-34. Его опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который отметил, что пилот новейшего российского истребителя пытался кричать что-то в рацию, но ответа не получил. В итоге, вражеский самолет был сбит.

В то же время, самолеты регулярно сбивают не только летчики, но и украинские наземные войска.

Как сообщал Фокус, 93-я Холодноярская бригада ВСУ сбила российский самолет на Изюмском направлении. На записи видно, как два пилота, которые, очевидно, успели катапультироваться, спускаются на парашютах

В апреле бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады в Донецкой области сбили бронированный штурмовик Су-25 при помощи ПЗРК Stinger.

Также Фокус писал о том, что командование ВС Украины рассказало, кто такой "Призрак Киева". Это супергерой-легенда, чей образ создали украинцы. По словам военных, "Призрак" стал собирательным образом пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС, которые защищают небо Киева.