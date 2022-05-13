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Военный Фокус Российско-украинская война

Отметили юбилей: ВСУ сбили 200-й российский самолет

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Сбили российский самолет, Генштаб ВСУ, противовоздушная оборона
Сбитый российский самолет

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, "юбилейный" самолет уничтожили бойцы Нацгвардии, которые воюют на Луганщине.

Генеральный штаб ВСУ Украины опубликовал ежедневную сводку, в которой указано, что украинские силы сбили 200-й российский самолет. Судя по сводкам Генштаба, это произошло впервые за неделю: счет сбитым самолетам не менялся с 6 мая.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что отличились бойцы Нацгвардии, которые воюют на территории области.

"И еще одна приятность — в Луганской области Нацгвардейцы сбили хваленый российский самолет", — отметил он вечером 12 мая.

Как сообщалось, понеся большие потери, Воздушно-космические силы РФ стали осторожнее вести себя в Украине. Австрийский аналитик Том Купер отмечал, что российским летчикам приходится тщательнее планировать операции и действовать в составе "ударных комплексов", включающих в себя истребители, бомбардировщики и самолеты РЭБ. Так они могут защищать друг друга. Кроме того, россияне стали чаще действовать по ночам. Удары вглубь Украины теперь наносят исключительно крылатыми ракетами, выпущенными с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 или боевых кораблей ВМФ России в Черном море.

В конце апреля в Сети появилось видео воздушного боя украинских ВВС с российским истребителем Су-34. Его опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который отметил, что пилот новейшего российского истребителя пытался кричать что-то в рацию, но ответа не получил. В итоге, вражеский самолет был сбит.

В то же время, самолеты регулярно сбивают не только летчики, но и украинские наземные войска.

Как сообщал Фокус, 93-я Холодноярская бригада ВСУ сбила российский самолет на Изюмском направлении. На записи видно, как два пилота, которые, очевидно, успели катапультироваться, спускаются на парашютах

В апреле бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады в Донецкой области сбили бронированный штурмовик Су-25 при помощи ПЗРК Stinger.

Также Фокус писал о том, что командование ВС Украины рассказало, кто такой "Призрак Киева". Это супергерой-легенда, чей образ создали украинцы. По словам военных, "Призрак" стал собирательным образом пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС, которые защищают небо Киева.