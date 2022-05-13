Відсвяткували ювілей: ЗСУ збили 200-й російський літак

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, "ювілейний" літак знищили бійці Нацгвардії, які воюють на Луганщині.

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Генеральний штаб ЗСУ України опублікував щоденне зведення, в якому зазначено, що українські сили збили 200-й російський літак. Судячи з даних Генштабу, це сталося вперше за тиждень: рахунок збитих літаків не змінювався з 6 травня.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що відзначилися бійці Нацгвардії, які воюють на території області.

"І ще одна приємність — на Луганщині Нацгвардійці збили хвалений російський літак", — зазначив він увечері, 12 травня.

Як повідомляли, зазнавши великих втрат, Повітряно-космічні сили РФ стали обережніше поводитися в Україні. Австрійський аналітик Том Купер зазначав, що російським льотчикам доводиться ретельніше планувати операції та діяти у складі "ударних комплексів", що включають винищувачі, бомбардувальники та літаки РЕБ. Так вони можуть захищати одне одного. Крім того, росіяни стали частіше діяти вночі. Удари вглиб України тепер завдають лише крилатими ракетами, випущеними з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 або бойових кораблів ВМФ Росії в Чорному морі.

Наприкінці квітня в Мережі з'явилося відео повітряного бою українських ВПС із російським винищувачем Су-34. Його опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко, який зазначив, що пілот найновішого російського винищувача намагався кричати щось у рацію, але відповіді не отримав. У кінці ворожий літак збили.

Водночас літаки регулярно збивають не лише льотчики, а й українські наземні війська.

Як повідомляв Фокус, 93-а Холодноярська бригада ЗСУ збила російський літак на Ізюмському напрямку. На записі видно, як два пілоти, які, очевидно, встигли катапультуватись, спускаються на парашутах.

У квітні бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади в Донецькій області збили броньований штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК Stinger.

Також Фокус писав про те, що командування ЗС України розповіло, хто такий "Привид Києва". Це супергерой-легенда, образ якого створили українці. За словами військових, "Привид" став збірним образом пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ЗС, які захищають небо Києва.