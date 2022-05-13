"Нічний мисливець" став здобиччю: ЗСУ збили ударний вертоліт Мі-28Н під Луганськом
Збитий апарат був призначений для знищення цілей навіть у нічний час. Його вартість коливається від $16,8 млн до $18 млн.
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У четвер, 12 травня, бійці Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" у Луганській області. Про це 13 травня у Facebook повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
За словами представників Генштабу, російський гелікоптер був збитий бійцями підрозділу протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади.
"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт", — ідеться в повідомленні.
Що за Мі-28Н?
За даними порталу "Мілітарний", ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" є модифікованою версією базового Мі-28, покликаною працювати не лише вдень, а й уночі. Апарат призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
Вартість Мі-28Н, за даними порталу Aircraftcompare.com, який спеціалізується на зборі й аналізі інформації про авіаційну техніку, коливається від $16,8 млн до $18 млн.
Зазначимо, що це вже другий збитий українськими військами "Нічний мисливець" за цей тиждень. 10 травня аналогічний випадок стався в Харківській області.
Крім цього, за минулу добу українським військовим вдалося збити "ювілейний", 200-й літак супротивника. При цьому рахунок збитих літаків не змінювався з 6 травня.
Також ми писали про те, як ЗСУ збили вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор" під Ізюмом вартістю 16 млн доларів.