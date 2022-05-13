"Нічний мисливець" став здобиччю: ЗСУ збили ударний вертоліт Мі-28Н під Луганськом

Збитий апарат був призначений для знищення цілей навіть у нічний час. Його вартість коливається від $16,8 млн до $18 млн.

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У четвер, 12 травня, бійці Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" у Луганській області. Про це 13 травня у Facebook повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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За словами представників Генштабу, російський гелікоптер був збитий бійцями підрозділу протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як цей російський вертоліт", — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Пост Генштабу

Що за Мі-28Н?

За даними порталу "Мілітарний", ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" є модифікованою версією базового Мі-28, покликаною працювати не лише вдень, а й уночі. Апарат призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Вартість Мі-28Н, за даними порталу Aircraftcompare.com, який спеціалізується на зборі й аналізі інформації про авіаційну техніку, коливається від $16,8 млн до $18 млн.

Зазначимо, що це вже другий збитий українськими військами "Нічний мисливець" за цей тиждень. 10 травня аналогічний випадок стався в Харківській області.

Крім цього, за минулу добу українським військовим вдалося збити "ювілейний", 200-й літак супротивника. При цьому рахунок збитих літаків не змінювався з 6 травня.

Також ми писали про те, як ЗСУ збили вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор" під Ізюмом вартістю 16 млн доларів.