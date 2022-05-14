Оккупанты слили в Сеть данные жен и невест защитников Мариуполя

Российские военные решили ударить украинских воинов по самому больному месту.

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Встретившись с отчаянным сопротивлением защитников Мариуполя, которые уже 2,5 месяца противостоят превосходящим силам противника на "Азовстали", российские оккупанты решили ударить по самому больному месту воинов – их близким, и опубликовали в Сети личные контакты жен и невест героев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Азовсталь. Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность неприятеля нарастает. Оккупанты атакуют не только Защитников в Азовстали, но и их семьи. Вчера оккупанты обнародовали в социальных сетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен наших Защитников. Самый высокий уровень бесчеловечности и цинизма. Мы все в безвозмездном долге у Защитников Мариуполя", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Сейчас на территории завода продолжается активное сопротивление украинских защитников и российских военных. В свою очередь власти страны продолжают искать варианты спасения бойцов, среди которых – около 600 раненных. Российская сторона отвергает все предлагаемые пути для эвакуации хотя бы тяжело раненных воинов, включая экстракцию (передачу эвакуированных в третью страну). После того, как оккупанты разрушили второй полевой госпиталь, у медиков, спасающих раненных в подвалах завода, нет возможности предоставлять эффективную помощь, и даже легкие ранения для героев могут оказаться смертельно опасными.

Сами же защитники до последнего не намерены сдаваться в плен. По их словам, они видели столько военных преступлений со стороны ВС РФ, что Россия их не оставит в живых, поскольку ей не нужны свидетели таких зверств.

На заводе продолжают гибнуть лучшие сыновья Украины. Совсем недавно там убит Артем Моша, чемпион Киева по боксу. О смерти сына сообщила его мать.