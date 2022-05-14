RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти злили в Мережу дані дружин та наречених захисників Маріуполя

85
дружини захисників Маріуполя
Фото: Getty Images

Російські військові вирішили вдарити українських воїнів по найболючішому місці.

Зустрівшись із відчайдушним опором захисників Маріуполя, які вже 2,5 місяці протистоять силам супротивника, які переважають, на "Азовсталі", російські окупанти вирішили вдарити по найболючішому місцю воїнів — їхніх близьких, і опублікували в Мережі особисті контакти дружин та наречених героїв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Атаки з неба, землі та спроби просунутися по суші. Цинічність ворога наростає. Окупанти атакують не лише Захисників в Азовсталі, а і їхні сім'ї. Вчора окупанти оприлюднили в соціальних мережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин Захисників. Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі в великому боргу в Захисників Маріуполя", — йдеться в публікації.

азовсталь
Фото: Скриншот

Зараз на території заводу триває активний опір українських захисників та російських військових. Зі свого боку влада країни продовжує шукати варіанти порятунку бійців, серед яких — близько 600 поранених. Російська сторона відкидає всі запропоновані шляхи для евакуації хоча б важко поранених воїнів, включаючи екстракцію (передачу евакуйованих до третьої країни). Після того, як окупанти зруйнували другий польовий шпиталь, медики, які рятують поранених у підвалах заводу, не мають можливості надавати ефективну допомогу, і навіть легкі поранення для героїв можуть виявитися смертельно небезпечними.

Самі ж захисники до останнього не мають на меті здаватися в полон. За їхніми словами, вони бачили стільки воєнних злочинів з боку ЗС РФ, що Росія їх не залишить живими, оскільки їй не потрібні свідки таких звірств.

На заводі продовжують гинути найкращі сини України. Нещодавно там убили Артема Моша, чемпіона Києва з боксу. Про смерть сина повідомила його мати.