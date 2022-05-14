Окупанти злили в Мережу дані дружин та наречених захисників Маріуполя

Російські військові вирішили вдарити українських воїнів по найболючішому місці.

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Зустрівшись із відчайдушним опором захисників Маріуполя, які вже 2,5 місяці протистоять силам супротивника, які переважають, на "Азовсталі", російські окупанти вирішили вдарити по найболючішому місцю воїнів — їхніх близьких, і опублікували в Мережі особисті контакти дружин та наречених героїв. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Азовсталь. Атаки з неба, землі та спроби просунутися по суші. Цинічність ворога наростає. Окупанти атакують не лише Захисників в Азовсталі, а і їхні сім'ї. Вчора окупанти оприлюднили в соціальних мережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин Захисників. Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі в великому боргу в Захисників Маріуполя", — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Зараз на території заводу триває активний опір українських захисників та російських військових. Зі свого боку влада країни продовжує шукати варіанти порятунку бійців, серед яких — близько 600 поранених. Російська сторона відкидає всі запропоновані шляхи для евакуації хоча б важко поранених воїнів, включаючи екстракцію (передачу евакуйованих до третьої країни). Після того, як окупанти зруйнували другий польовий шпиталь, медики, які рятують поранених у підвалах заводу, не мають можливості надавати ефективну допомогу, і навіть легкі поранення для героїв можуть виявитися смертельно небезпечними.

Самі ж захисники до останнього не мають на меті здаватися в полон. За їхніми словами, вони бачили стільки воєнних злочинів з боку ЗС РФ, що Росія їх не залишить живими, оскільки їй не потрібні свідки таких звірств.

На заводі продовжують гинути найкращі сини України. Нещодавно там убили Артема Моша, чемпіона Києва з боксу. Про смерть сина повідомила його мати.