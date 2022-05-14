"Отправляли на убой": брошенные Россией наемники назвали причину побега из Украины

Теперь десятки желавших воевать за "ЛНР" наемников не имеют возможности доехать домой.

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Российские наемники, приехавшие воевать в Украину на стороне так называемой "ЛНР", не ожидали сильнейшего натиска украинских защитников и вынуждены были бежать на территорию России, где оказались никому не нужными. Об этом они заявили в своем видеообращении, которым поделился журналист Денис Казанский.

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В кадре – несколько десятков мужчин в военной форме. По словам автора, это – "добровольческий отряд, призванный оказать помощь в действиях на территории Луганской Национальной (вместо народной) Республики".

"Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами ЛНР и "народной милицией" в том числе", – говорит один из добровольцев.

Сейчас все они вернулись обратно в Россию, но не получили никакой помощи от руководства. По их словам, воевать за "ЛНР" приехали жители, в том числе, и из самых отдаленных регионов РФ: Дальнего Востока, Архангельской области, Камчатки, Сахалина, Мурманска. Теперь же они не могут добраться домой, потому что у них нет денег на дорогу.

"Отправляли людей просто на убой", – подытожил автор видео.

Напомним, в конце апреля воины 24-й ОБМр имени короля Даниила ликвидировали на территории Луганской области вооруженных до зубов российских наемников из частной военной компании "Вагнер", которая теперь называется "Лига". Вагнеровцы были отправлены в район Попасной после того, как ВСУ разбили местных боевиков и контрактников из "6-го казачьего полка", а также регулярные войска 150-й дивизии ВС РФ.

В начале мая спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что в Украине плесом к плечу с "Азовом" воюют израильские наемники. Чиновница утверждала, что лично видела "видео, фактуру и материалы", однако в подтверждение своих слов ничего не предоставила.

Тем временем американский Институт изучения войны проанализировал возможные дальнейшие действия российского президента Владимира Путина и назвал три возможных варианта развития событий.