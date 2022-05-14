"Відправляли на забій": кинуті Росією найманці назвали причину втечі з України

Тепер десятки охочих воювати за "ЛНР" найманців не мають змоги доїхати додому.

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Російські найманці, які приїхали воювати в Україну на боці так званої "ЛНР", не очікували найсильнішого натиску українських захисників і змушені були тікати на територію Росії, де виявились нікому не потрібними. Про це вони заявили у своєму відеозверненні, яким поділився журналіст Денис Казанський.

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У кадрі — кілька десятків чоловіків у військовій формі. За словами автора, це — "добровольчий загін, покликаний надати допомогу в діях на території Луганської Національної (замість народної) Республіки".

"Всі хлопці виявили бажання взяти участь у спеціальній військовій операції. Після прибуття на територію Луганської Республіки місцеве управління використовувало особовий склад не за призначенням, без відповідної підготовки випускали на лінію фронту, без будь-якої взаємодії зі збройними силами ЛНР та "народною міліцією" зокрема", — каже один із добровольців.

Наразі всі вони повернулися до Росії, але не отримали жодної допомоги від керівництва. За їхніми словами, воювати за "ЛНР" приїхали жителі, зокрема, і з найвіддаленіших регіонів РФ: Далекого Сходу, Архангельської області, Камчатки, Сахаліну, Мурманська. Тепер вони не можуть дістатися додому, тому що в них немає грошей на дорогу.

"Відправляли людей просто на забій", — підсумував автор відео.

Нагадаємо, наприкінці квітня воїни 24-го ОМБр імені короля Данила ліквідували на території Луганської області озброєних до зубів російських найманців із приватної військової компанії "Вагнера", яка тепер називається "Ліга". "Вагнерівців" відправили в район Попасної після того, як ЗСУ розбили місцевих бойовиків та контрактників з "6-го козачого полку", а також регулярні війська 150-ї дивізії ЗС РФ.

На початку травня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що в Україні пліч-о-пліч з "Азовом" воюють ізраїльські найманці. Чиновниця стверджувала, що особисто бачила "відео, фактуру та матеріали", проте на підтвердження своїх слів нічого не надала.

Тим часом американський Інститут вивчення війни проаналізував можливі подальші дії російського президента Володимира Путіна та назвав три можливі варіанти розвитку подій.