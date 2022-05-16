История увязла слухами: волонтер о том, почему не подорвали мосты с Крымом

За несколько дней вторжения на юге Украины, войскам РФ удалось достичь Херсона и Мариуполя из-за того, что все заминированные точки не подорвались.

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Волонтер Александр Карпюк (более известный под псевдонимом Serg Marco) рассказал о ситуации на юге Украины в первые дни полномасштабного российского вторжения.

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По словам Карпюка, российские войска за считанные дни смогли продвинуться на юге Украины захватив Херсон и дойдя до Мариуполя. Это вызывает много вопросов и боли у общества. На админгранице с Крымом было всего несколько всем известных направлений и мостов, которые "так и говорят заминировать там все, и подорвать при первой же возможности".

Чонгар

Обороняли Чонгар часть 59-й отдельной мотопехотной бригады и 137-й отдельный батальон морской пехоты вместе с артиллерийским подразделением ОТГ "Юг". Мосты действительно не подорвали, а сама история увязла в мифах.

Как утверждает волонтер, подтверждений того, что мост разминировали он не нашел.

"Кто-то вкинул, что Чонгар разминировали. Это так "пиплам" понравилось, что никто не спросил за "пруфы", — сетует Александр Карпюк.

ВС РФ знали о минировании

Россия знала, что Чонгар и мосты заминированы. У врага было 30-тысячное войско, которое имело определенные возможности для "решения вопроса". Можно было нанести точечные ракетно-бомбовые удары по подразделениям, которые были рядом с мостами.

Как показывает практика, сам подрыв моста ничего не решает. Он имеет смысл, когда в тылу есть оборона с артиллерией, которая не даст возможности переправиться врагу как это было на Северском Донце.

"Но когда у тебя разметали подразделения, которые должны это направление держать, все равно, подорвали или нет вообще. Потому что это не так, что взорвали, русские подошли посмотрели, на том берегу уже всех избили, но моста нет. Взяли развернулись и поехала назад. Это только в фантазиях так. На самом деле там очень жестко разметали наших бойцов, там был ад, потому что рядом российские аэродромы, авиация, ракетные комплексы, артиллерия, РСЗО и шло более 10 БТГр", — подчеркивает Марко.

Также волонтер заявил, что украинские военные продолжали держать оборону в Геническе, когда российские танки уже были в Херсоне. Поэтому его раздражают те, кто говорят, что юг сдали без боя.

По мостам должно быть расследование

Александр Карпюк считает, что по мостам должно быть расследование. Вместе с тем он привел три аргумента, почему историю про разминирование может быть неправдивой:

Нет подтверждения разминирования Разминирование — масштабный процесс, требующий работы спецподразделений История о разминировании ради "шаттла", который ездил от КПП на админгранице, также не выглядит правдиво

В конце концов Карпюк утверждает, что он лично знаком с командиром бригады 59-й бригады и он ничего о разминировании не знал.

Напомним, украинский военный рассказал, как он принимал участие в уничтожении российских переправ через Северский Донец.

12 мая в Генштабе заявили, что ВС РФ готовятся строить понтонные переправы на Николаевском направлении.