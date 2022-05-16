Історія оповита чутками: волонтер про те, чому не підірвали мости з Кримом

За кілька днів вторгнення на півдні України військам РФ вдалося досягти Херсона та Маріуполя через те, що всі заміновані точки не підірвалися.

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Волонтер Олександр Карпюк (відоміший під псевдонімом Serg Marco) розповів про ситуацію на півдні України в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

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За словами Карпюка, російські війська за лічені дні змогли просунутися на півдні України, захопивши Херсон і дійшовши до Маріуполя. Це викликає багато питань і болю у суспільства. На адмінкордоні з Кримом було лише кілька всім відомих напрямків і мостів, які "так і кажуть замінувати там все, і підірвати за першої ж можливості".

Чонгар

Обороняли Чонгар частина 59-ї окремої мотопіхотної бригади та 137-й окремий батальйон морської піхоти разом з артилерійським підрозділом ОТГ "Південь". Мости справді не підірвали, а власне історія оповита міфами.

Як стверджує волонтер, підтверджень того, що міст розмінували, він не знайшов.

"Хтось вкинув, що Чонгар розмінували. Це так "піплам" сподобалося, що ніхто не спитав за "пруфи"", — нарікає Олександр Карпюк.

ЗС РФ знали про мінування

Росія знала, що Чонгар і мости заміновані. Ворог мав 30-тисячне військо, яке мало певні можливості для "вирішення питання". Можна було завдати точкових ракетно-бомбових ударів по підрозділах, які були поруч із мостами.

Як свідчить практика, власне підрив мосту нічого не вирішує. Він має сенс, коли в тилу є оборона з артилерією, яка не дозволить переправитися ворогові, як це було на Сіверському Донці.

"Але коли в тебе розкидали підрозділи, які мають цей напрямок тримати, все одно, підірвали чи ні взагалі. Тому що це не так, що підірвали, росіяни підійшли подивилися, на тому березі вже всіх побили, але мосту немає. Взяли розвернулися і поїхали назад. Це тільки у фантазіях так. Насправді там дуже жорстко розкидали наших бійців, там було пекло, бо поруч російські аеродроми, авіація, ракетні комплекси, артилерія, РСЗВ і йшло понад 10 БТГр", — наголошує Марко.

Також волонтер заявив, що українські військові продовжували тримати оборону в Генічеську, коли російські танки вже були в Херсоні. Тому його дратують ті, хто каже, що південь здали без бою.

Щодо мостів має бути розслідування

Олександр Карпюк вважає, що щодо мостів має бути розслідування. Водночас він навів три аргументи, чому історія про розмінування може бути неправдивою:

Немає підтвердження розмінування. Розмінування — масштабний процес, що вимагає роботи спецпідрозділів. Історія про розмінування заради "шатлу", який їздив від КПП на адмінкордон, також не виглядає правдиво.

Зрештою Карпюк стверджує, що він особисто знайомий із командиром бригади 59-ї бригади і він нічого про розмінування не знав.

Нагадаємо, український військовий розповів, як він брав участь у знищенні російських переправ через Сіверський Донець.

12 травня у Генштабі заявили, що ЗС РФ готуються будувати понтонні переправи на Миколаївському напрямку.