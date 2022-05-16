"Территориальный спор": в Кремле рассказали, почему против вступления Украины в НАТО

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, если бы Украина была членом НАТО, то это могло бы привести к "огромным-огромным рискам для всего континента".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения Финляндии и Швеции в ближайшее время вступать в НАТО. По его словам, такой шаг вызывает "серьезную обеспокоенность", но у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от Украины. Он заявил, что если бы Украина была членом Альянса, то это могло бы привести к "огромным-огромным рискам для всего континента". Об этом спикер Путина заявил на брифинге, передает "РИА НОВОСТИ".

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"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", — сказал он.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО серьезный и "вызывает нашу обеспокоенность".

"Будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловно порядке", — сказал он.

Напомним, 16 мая временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин заявила, что Украина может стать членом Альянса, не выполняя ПДЧ по примеру Швеции и Финляндии. 3 мая Ольга Стефанишин сообщила, что Киев не отказался от намерений вступить в НАТО. По ее словам, Украина все еще желает присоединиться к военному блоку, несмотря на разочарование его реакцией на вторжения России.

Тем временем 15 мая в Финляндии официально сообщили, что намерены вступить в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте считает, что вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.