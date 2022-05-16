"Територіальна суперечка": у Кремлі розповіли, чому проти вступу України в НАТО

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, якби Україна була членом НАТО, то це могло б призвести до "величезних ризиків для всього континенту".

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував наміри Фінляндії та Швеції найближчим часом вступати в НАТО. За його словами, такий крок викликає "серйозне занепокоєння", але Росія не має територіальних суперечок із цими країнами, на відміну від України. Він заявив, що якби Україна була членом Альянсу, то це могло б призвести до "величезних ризиків для всього континенту". Про це речник Путіна заявив на брифінгу, передає "РІА НОВИНИ".

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"Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою, яка бере участь в альянсі, що несе величезні-величезні ризики для всього континенту", — сказав він.

При цьому Дмитро Пєсков підкреслив, що питання вступу Швеції та Фінляндії в НАТО серйозне та "викликає наше занепокоєння".

"Будемо дуже уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції в НАТО в прикладному плані з точки зору нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно", — сказав він.

Нагадаємо, 16 травня тимчасова повірена США в українських справах Крістіна Квін заявила, що Україна може стати членом Альянсу, не виконуючи ПДЧ за прикладом Швеції та Фінляндії. 3 травня Ольга Стефанішина повідомила, що Київ не відмовився від намірів вступити в НАТО. За її словами, Україна все ще бажає приєднатися до військового блоку попри розчарування його реакцією на вторгнення Росії.

Тим часом 15 травня у Фінляндії офіційно повідомили, що мають намір вступити в НАТО. Президент країни Саулі Нійністе вважає, що вступ у Північноатлантичний альянс зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.