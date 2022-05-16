Покрывают всю левобережную Украину: где работают самолеты-разведки РФ А-50 (фото)

Российское командование привлекло все 9 имеющихся самолетов, чтобы отслеживать воздушное пространство над Украиной.

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Военно-космические силы РФ активно используют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (AWAKS) с мощными станциями РЛС на борту. Их применяют в Курской и Воронежской области и на Черном море. Об этом сообщают источники Defense Express.

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Как пишут авторы, для контроля воздушного пространства ВС РФ привлекли сразу 9 самолетов А-50 и А-50У, которые работают в воздушном пространстве Курской, Воронежской областях, Крыму и над Черным морем. Это все самолеты подобного типа, которые есть в строю российской армии.

Основным преимуществом самолета А-50 является его способность обнаружить воздушную цель на малой высоте. Указывается, что борт может находить такие цели в радиусе 450 км.

[ + – ] Радиус обнаружение у самолетов А-50

Таким образом враг может контролировать весь Черноморский регион и Украину по правый берег Днепра. Также авторы подчеркивают, что на карте указано лишь приблизительное их местоположение, которое обезопасит их от возможной потери.

При этом в начале вторжения ВКС РФ разведывали территорию и на западе Украины, запуская в небо самолеты с Беларуси.

[ + – ] Радиус действия самолетов разведки вместе с Беларусью

Напомним, в начале февраля стало известно, что западные санкции не дают РФ завершить проект самолета-рада А-100 "Премьер".

Уменьшение количества самолетов на белорусских аэродромах было зафиксировано в конце марта 2022 года.