Покривають усю Лівобережну Україну: де працюють літаки-розвідники РФ А-50 (фото)

Російське командування залучило всі 9 наявних літаків, щоб відстежувати повітряний простір над Україною.

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Військово-космічні сили РФ активно використовують літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 (AWAKS) із потужними станціями РЛС на борту. Їх застосовують у Курській і Воронезькій області та на Чорному морі. Про це повідомляють джерела Defense Express.

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Як пишуть автори, для контролю повітряного простору ЗС РФ залучили відразу 9 літаків А-50 і А-50У, які працюють у повітряному просторі в Курській, Воронезькій областях, у Криму та над Чорним морем. Це всі літаки подібного типу, які є в строю російської армії.

Основною перевагою літака А-50 є його здатність виявити повітряну ціль на малій висоті. Вказується, що борт може знаходити такі цілі в радіусі 450 км.

[ + – ] Радіус виявлення літаків А-50

Отже, ворог може контролювати весь Чорноморський регіон і Україну по правий берег Дніпра. Також автори підкреслюють, що на карті вказано лише приблизне їхнє розташування, яке убезпечить їх від можливої втрати.

При цьому на початку вторгнення ВКС РФ розвідували територію на заході України, запускаючи в небо літаки з Білорусі.

[ + – ] Радіус дії літаків розвідки разом із Білоруссю

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що західні санкції не дають РФ завершити проєкт літака-раду А-100 "Прем'єр".

Зменшення кількості літаків на білоруських аеродромах було зафіксовано наприкінці березня 2022 року.