Победа Украины в войне: какие страхи переживает Запад в связи с "унижением" России, — СМИ

Политики западных стран полагают, что с проигравшей в войне Россией невозможно будет договариваться, а ядерная эскалация станет "гораздо более вероятной".

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Последние успехи Вооруженных сил Украины на фронте могут послужить причиной обеспокоенности лидеров западных стран, которые пытаются проанализировать ситуацию, связанную с победой Украины в войне. Ряд западных чиновников и аналитиков опасаются последствий того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "унижением" России, пишет издание Politico.

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Главная причина беспокойства западных чиновников заключается в том, что победа Украины в войне может дестабилизировать Россию, а действия ее руководства могут стать еще более непредсказуемыми. В свою очередь это может привести к невозможности нормализировать контакты Запада с РФ в сфере энергетики.

Издание отмечает, что именно в момент, когда российская армия терпит неудачи в Украине, — такие как отступление из Харьковской области или неудачную переправу через реку Северский Донец, западные политики делают упор на прекращение огня и мирное соглашение.

Беспокойство лидеров Франции, Германии и Италии основано на заявлениях администрации президента США Джо Байдена, которая, на основании слов министра обороны Ллойда Остина, утверждала, что Украина может победить.

Кроме того, потенциальная возможность победы Украины в войне станет почвой для ядерной эскалации. По мнению обозревателей из New York Times, Россия способна применить тактическое ядерное оружие в Украине, чтобы переломить ход событий в войне.

"Мы должны предположить, что Путин и его окружение рассматривают полное поражение в Украине как сценарий, который угрожает режиму. Соедините это с реальностью, где русские внезапно терпят поражение, их территориальные завоевания испаряются, и вы получите самую большую ядерную угрозу со времен нашей морской блокады Кубы в 1962 году", — отметил обозреватель издания Росс Дуатат.

Тем не менее ожидается, что на этой неделе Сенат США одобрит пакет военной и гуманитарной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. По словам сенатора Митча МакКоннелла, его не беспокоит растущее число республиканцев, особенно в Палате представителей, которые выступают против дальнейшей помощи Украине, и что он и президент Байден согласны по этому вопросу.

"Русские должны проиграть. Украинцы должны выиграть", — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены существенно ослабить военные возможности России, исходя из реалии на фронтах в Украине. Поскольку война перешла в затяжную и изматывающую фазу, США хотят сделать вторжение в Украину "стратегическим провалом для России".

Временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин считает, что ВСУ способны освободить Крым и Донбасс. По ее словам последние успехи украинской армии свидетельствуют о том, она способна "отбросить россиян и из других оккупированных регионов".