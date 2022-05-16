Перемога України у війні: які страхи переживає Захід через "приниження" Росії, — ЗМІ

Політики західних країн вважають, що з Росією, яка програла у війні, неможливо буде домовлятися, а ядерна ескалація стане "набагато ймовірнішою".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Останні успіхи Збройних сил України на фронті можуть слугувати причиною стурбованості лідерів західних країн, які намагаються проаналізувати ситуацію, пов'язану з перемогою України у війні. Низка західних чиновників та аналітиків побоюються наслідків того, що президент Франції Емманюель Макрон назвав "приниженням" Росії, пише видання Politico.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Головна причина занепокоєння західних чиновників у тому, що перемога України у війні може дестабілізувати Росію, а дії її керівництва можуть стати ще більш непередбачуваними. Зі свого боку, це може призвести до неможливості нормалізувати контакти Заходу з РФ у сфері енергетики.

Видання зазначає, що саме в момент, коли російська армія зазнає невдач в Україні — таких як відступ із Харківської області або невдала переправа через річку Сіверський Донець, західні політики наголошують на припиненні вогню і мирній угоді.

Занепокоєння лідерів Франції, Німеччини та Італії ґрунтується на заявах адміністрації президента США Джо Байдена, яка на підставі слів міністра оборони Ллойда Остіна стверджувала, що Україна може перемогти.

Крім того, потенційна можливість перемоги України у війні стане підґрунтям для ядерної ескалації. На думку оглядачів із New York Times, Росія здатна застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, щоб переламати перебіг подій у війні.

"Ми повинні припустити, що Путін і його оточення розглядають повну поразку в Україні як сценарій, який загрожує режиму. Поєднайте це з реальністю, де росіяни раптово зазнають поразки, їхні територіальні завоювання випаровуються, і ви отримаєте найбільшу ядерну загрозу з часів нашої морської блокади Куби у 1962 році", — зазначив оглядач видання Росс Дуатат.

Проте очікується, що цього тижня Сенат США схвалить пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів. За словами сенатора Мітча МакКоннелла, його не турбує кількість республіканців, що підвищується, особливо в Палаті представників, які виступають проти подальшої допомоги Україні, й що він і президент Байден згодні з цього питання.

"Росіяни мають програти. Українці мають виграти", — заявив сенатор.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір суттєво послабити військові можливості Росії, виходячи з реалії на фронтах в Україні. Оскільки війна перейшла до затяжної і виснажливої фази, США хочуть зробити вторгнення в Україну "стратегічним провалом для Росії".

Тимчасова повірена США в українських справах Крістіна Квін вважає, що ЗСУ здатні звільнити Крим і Донбас. За її словами, останні успіхи української армії свідчать про те, вона здатна "відкинути росіян і з інших окупованих регіонів".