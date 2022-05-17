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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцов ВСУ подготавливают к контрнаступлению во всех оперативных командованиях (видео)

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обучение контратакам
Бойцы ВСУ

Учения проходят с современными образцами вооружений — нидерландскими БТРами, шведцкими гранатометами и американскими автоматическими гранатометами.

На украинских полигона бойцы Вооруженных сил Украины активно готовятся к боевым действиям в наступлении. Об этом сообщает Defense Express.

ВСУ проводят учения с современным западным оружием — БТРами, гранатометами, автоматическими гранатометами. К обучению военных привлечены натовские инструкторы, обучающие бойцов стрельбе, перемещению, взаимодействию и оказанию первой помощи.

"Проводятся практические занятия по огневой подготовке, а также занятия по применению противотанковых средств иностранного производства", — заявляется в видео, а на кадрах показывают гранатомет Carl Gustaf.

В ходе подготовки морпехов применяют несколько упражнений, которые должны помочь бойцам продолжать бой несмотря на дезориентацию или плохую видимость. Особенно они станут полезными тем, кто не так давно влился в ряды морпехов.

Учения ВСУ
Учения ВСУ
контрнаступление
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
контрнаступление
Учения ВСУ
Учения ВСУ

Напомним, по данным СМИ, Германия отправила в Украину несколько тысяч противотанковых гранатометов и мин.

17 мая ВС РФ снова пытались формировать Северский Донец. ВСУ снова уничтожили переправу и технику врага.