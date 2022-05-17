Бійців ЗСУ готують до контрнаступу у всіх оперативних командуваннях (відео)

Навчання відбуваються із сучасними зразками озброєнь — нідерландськими БТРами, шведськими гранатометами й американськими автоматичними гранатометами.

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На українських полігонах бійці Збройних сил України активно готуються до бойових дій у наступі. Про це повідомляє Defense Express.

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ЗСУ проводять навчання із сучасною західною зброєю — БТРами, гранатометами, автоматичними гранатометами. До навчання військових залучені натовські інструктори, які навчають бійців стрільбі, переміщенню, взаємодії та першій допомозі.

"Проводяться практичні заняття з вогневої підготовки, а також заняття із застосування протитанкових засобів іноземного виробництва", — заявляється у відео, а на кадрах показують гранатомет Carl Gustaf.

У процесі підготовки морпіхів застосовують кілька вправ, які повинні допомогти бійцям продовжувати бій, незважаючи на дезорієнтацію або погану видимість. Особливо вони стануть корисними для тих, хто нещодавно влився до лав морпіхів.

[ + – ] Навчання ЗСУ [ + – ] Навчання ЗСУ [ + – ] Навчання ЗСУ [ + – ] Навчання ЗСУ

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина відправила в Україну кілька тисяч протитанкових гранатометів і мін.

17 травня ЗС РФ знову намагалися формувати Сіверський Донець. ЗСУ знову знищили переправу та техніку ворога.