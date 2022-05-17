Бійців ЗСУ готують до контрнаступу у всіх оперативних командуваннях (відео)
Навчання відбуваються із сучасними зразками озброєнь — нідерландськими БТРами, шведськими гранатометами й американськими автоматичними гранатометами.
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На українських полігонах бійці Збройних сил України активно готуються до бойових дій у наступі. Про це повідомляє Defense Express.
ЗСУ проводять навчання із сучасною західною зброєю — БТРами, гранатометами, автоматичними гранатометами. До навчання військових залучені натовські інструктори, які навчають бійців стрільбі, переміщенню, взаємодії та першій допомозі.
"Проводяться практичні заняття з вогневої підготовки, а також заняття із застосування протитанкових засобів іноземного виробництва", — заявляється у відео, а на кадрах показують гранатомет Carl Gustaf.
У процесі підготовки морпіхів застосовують кілька вправ, які повинні допомогти бійцям продовжувати бій, незважаючи на дезорієнтацію або погану видимість. Особливо вони стануть корисними для тих, хто нещодавно влився до лав морпіхів.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина відправила в Україну кілька тисяч протитанкових гранатометів і мін.
17 травня ЗС РФ знову намагалися формувати Сіверський Донець. ЗСУ знову знищили переправу та техніку ворога.