ВСУ "модернизировали" электробайки, установив на них контейнеры с ракетами NLAW (фото)
Украинские военные позитивно отзываются о переданных байках. По словам бойцов, их использует аэроразведка для работы по "коробочкам".
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Украинские военные оснастили электробайки Delfast контейнерами для ракет NLAW. Об этом сообщает гендиректор компании производителя Даниил Тонкопий в Фейсбуке.
По его словам, электробайки были переданы в украинскую армию еще в первые недели войны. Об этом публично никто не заявлял, но сейчас с разрешения военных Тонкопий опубликовал фотографии электробайков.
К транспорту прикрепили контейнер противотанковой ракеты NLAW. Также гендиректор компании опубликовал два сообщения от военных с обратной связью:
- Байк понравился и реально может работать для мобильных групп. В планах использования — выезды для аэроразведки и с принадлежностями для работы по "коробочкам".
- Было очень горячо там. Три автомобиля вернулись с дырками, хорошо, что ребята все целы. Одного краем зацепило руку. В общем ваш байк ребята высоко оценили.
Также он добавил, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Delffast передает не меньше 5% всех доходов украинской армии.
Напомним, 10 мая компания Eleek передала ВСУ скоростные электробайки. Для выпуска новой партии проводят сбор средств.
Ранее сообщалось, что ВСУ используют багги с ПТРК против российских танков. Это мобильное и смертоносное оружие против вражеских войск.