ВСУ "модернизировали" электробайки, установив на них контейнеры с ракетами NLAW (фото)

Украинские военные позитивно отзываются о переданных байках. По словам бойцов, их использует аэроразведка для работы по "коробочкам".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные оснастили электробайки Delfast контейнерами для ракет NLAW. Об этом сообщает гендиректор компании производителя Даниил Тонкопий в Фейсбуке.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, электробайки были переданы в украинскую армию еще в первые недели войны. Об этом публично никто не заявлял, но сейчас с разрешения военных Тонкопий опубликовал фотографии электробайков.

К транспорту прикрепили контейнер противотанковой ракеты NLAW. Также гендиректор компании опубликовал два сообщения от военных с обратной связью:

Байк понравился и реально может работать для мобильных групп. В планах использования — выезды для аэроразведки и с принадлежностями для работы по "коробочкам". Было очень горячо там. Три автомобиля вернулись с дырками, хорошо, что ребята все целы. Одного краем зацепило руку. В общем ваш байк ребята высоко оценили.

Также он добавил, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Delffast передает не меньше 5% всех доходов украинской армии.

Напомним, 10 мая компания Eleek передала ВСУ скоростные электробайки. Для выпуска новой партии проводят сбор средств.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют багги с ПТРК против российских танков. Это мобильное и смертоносное оружие против вражеских войск.