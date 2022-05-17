ЗСУ "модернізували" електробайки, встановивши на них контейнери з ракетами NLAW (фото)

Українські військові позитивно відгукуються про передані байки. За словами бійців, їх використовує аеророзвідка для роботи з "коробочками".

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Українські військові оснастили електробайками Delfast контейнерами для ракет NLAW. Про це повідомляє гендиректор компанії виробника Данило Тонкопій у "Фейсбуці".

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За його словами, електробайки було передано до української армії ще в перші тижні війни. Про це публічно ніхто не заявляв, але зараз із дозволу військових Тонкопій опублікував фотографії електробайків.

До транспорту прикріпили контейнер протитанкової ракети NLAW. Також гендиректор компанії опублікував два повідомлення від військових зі зворотним зв'язком:

Байк сподобався та може працювати для мобільних груп. У планах використання — виїзди для аеророзвідки та з приладдям для роботи з "коробочками". Було дуже гаряче там. Три автомобілі повернулися з дірками, добре, що хлопці всі цілі. Одного краєм зачепило руку. Загалом ваш байк хлопці високо оцінили.

Також він додав, що з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Delffast передає не менше ніж 5% усіх доходів українській армії.

Нагадаємо, 10 травня компанія Eleek передала ЗСУ швидкісні електробайки. Для випуску нової партії проводять збирання коштів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ використовують баггі з ПТРК проти російських танків. Це мобільна та смертоносна зброя проти ворожих військ.