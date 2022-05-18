Российские войска пока не решаются пытаться перейти Северский Донец, — Гайдай

По словам главы ОВА, ВСУ делают все возможное, чтобы ВС РФ не смогли пройти речку и отрезать Луганскую область от "дороги жизни".

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Российские военные отказываются форсировать Северский Донец и атаковать Белогоровку. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

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По словам Гайдая, ВС РФ пока не форсируют Северский Донец из-за страха. Вместе с тем иностранные СМИ передают, что Путин лично разрабатывает план как преодолеть водное препятствие.

Российские военные отказываются идти на Белогоровку из-за того, что знают, что там их будет ждать только смерть.

"ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не могли пройти речку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни" (вероятно, трасса Бахмут-Лисичанск), — заявляет Гайдай.

Также глава ОВА заявил, что все свои усилия российские войска сосредоточили на Луганской области. Поэтому область стала форпостом, сдерживающие российскую навалу. Вместе с тем информации о подготовке "референдума" на оккупированной территории Луганской области нет.

Напомним, 17 мая войска РФ вновь пытались форсировать Северский Донец, ВСУ вновь уничтожили переправу.

12 мая волонтерская организация Inform Napalm писала, что ВСУ уничтожили около 70 единиц военной техники россиян, когда те пытались форсировать Северский Донец. Попытки сделать переправу наблюдаются уже около 10 дней.