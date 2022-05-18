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Російські війська поки не наважуються спробувати перейти Сіверський Донець, — Гайдай

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форсування північного донця
Ілюстративне зображення

За словами голови ОВА, ЗСУ роблять все можливе, щоб ЗС РФ не змогли пройти річку та відрізати Луганську область від "дороги життя".

Російські військові відмовляються форсувати Сіверський Донець та атакувати Білогорівку. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

За словами Гайдая, ЗС РФ поки не форсують Сіверський Донець через страх. Водночас іноземні ЗМІ передають, що Путін особисто розробляє план, як подолати водну перешкоду.

Російські військові відмовляються йти на Білогорівку через те, що знають, що там на них чекатиме лише смерть.

"ЗСУ роблять все можливе, щоб росіяни не могли пройти річку, створити плацдарм для наступу та відрізати нас від "дороги життя" (ймовірно, траса Бахмут-Лисичанськ), — заявляє Гайдай.

Також голова ОВА заявив, що всі свої зусилля російські війська зосередили на Луганській області. Тому область стала форпостом, який стримує російську навалу. Водночас інформації про підготовку "референдуму" на окупованій території Луганської області немає.

Нагадаємо, 17 травня війська РФ знову намагалися форсувати Сіверський Донець, ЗСУ знову знищили переправу.

12 травня волонтерська організація Inform Napalm писала, що ЗСУ знищили близько 70 одиниць військової техніки росіян, коли ті намагалися форсувати Сіверський Донець. Спроби переправи спостерігають вже близько 10 днів.