Украинские военные уничтожили российскую станцию помех "Житель" (видео)
Станция Р-330Ж способна глушить сигнал GPS, мобильную и спутниковую связь.
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Артиллеристы Десантно-штурмовых войск совместно с Сухопутными войсками ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель". Об этом сообщает командование ДШВ в Телеграме.
Военные обнаружили замаскированную установку среди зданий. Ее охраняли не менее шестью боевыми бронемашинами и танк.
Обнаружить российскую станцию помех удалось при помощи аэроразведки. В результате этого артиллерия уничтожила станцию "Житель".
Для чего предназначена станция Р-330Ж "Житель"?
Комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгации и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Комплекс обеспечивает установку радиопомех:
- абонентским терминалам систем спутниковой связи "Инмарсат" и "Иридиум"
- навигационной аппаратуре потребителей системы GPS
- базовым станциям и конечным устройствам сотовой радиосвязи GSM-1800
Украинские военные уничтожают уже вторую подобную установку.
Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего комплекса ПВО "Барнаул-Т".
23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".