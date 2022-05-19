UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные уничтожили российскую станцию помех "Житель" (видео)

705
уничтожение станции помех
Р330Ж "Житель"

Станция Р-330Ж способна глушить сигнал GPS, мобильную и спутниковую связь.

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск совместно с Сухопутными войсками ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель". Об этом сообщает командование ДШВ в Телеграме.

Военные обнаружили замаскированную установку среди зданий. Ее охраняли не менее шестью боевыми бронемашинами и танк.

Обнаружить российскую станцию помех удалось при помощи аэроразведки. В результате этого артиллерия уничтожила станцию "Житель".

Для чего предназначена станция Р-330Ж "Житель"?

Комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгации и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Комплекс обеспечивает установку радиопомех:

  1. абонентским терминалам систем спутниковой связи "Инмарсат" и "Иридиум"
  2. навигационной аппаратуре потребителей системы GPS
  3. базовым станциям и конечным устройствам сотовой радиосвязи GSM-1800

Украинские военные уничтожают уже вторую подобную установку.

Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего комплекса ПВО "Барнаул-Т".

23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".