Украинские военные уничтожили российскую станцию помех "Житель" (видео)

Станция Р-330Ж способна глушить сигнал GPS, мобильную и спутниковую связь.

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Артиллеристы Десантно-штурмовых войск совместно с Сухопутными войсками ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель". Об этом сообщает командование ДШВ в Телеграме.

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Военные обнаружили замаскированную установку среди зданий. Ее охраняли не менее шестью боевыми бронемашинами и танк.

Обнаружить российскую станцию помех удалось при помощи аэроразведки. В результате этого артиллерия уничтожила станцию "Житель".

Для чего предназначена станция Р-330Ж "Житель"?

Комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгации и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Комплекс обеспечивает установку радиопомех:

абонентским терминалам систем спутниковой связи "Инмарсат" и "Иридиум" навигационной аппаратуре потребителей системы GPS базовым станциям и конечным устройствам сотовой радиосвязи GSM-1800

Украинские военные уничтожают уже вторую подобную установку.

Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего комплекса ПВО "Барнаул-Т".

23 марта ВСУ захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".