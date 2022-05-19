Українські військові знищили російську станцію перешкод "Житель" (відео)

Станція Р-330Ж здатна глушити сигнал GPS, мобільний і супутниковий зв'язок.

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Артилеристи Десантно-штурмових військ разом із Сухопутними військами ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель". Про це повідомляє командування ДШВ у Телеграмі.

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Військові знайшли замасковану установку серед будівель. Її охороняли не менше шістьма бойовими бронемашинами та танком.

Виявити російську станцію перешкод вдалося за допомогою аеророзвідки. Унаслідок цього артилерія знищила станцію "Житель".

Навіщо призначена станція Р-330Ж "Житель"?

Комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгації та аналізу сигналів радіовипромінювання у робочому діапазоні частот. Комплекс забезпечує встановлення радіоперешкод:

Абонентським терміналам систем супутникового зв'язку "Інмарсат" та "Ірідіум". Навігаційній апаратурі споживачів системи GPS. Базовим станціям і кінцевим пристроям стільникового радіозв'язку GSM-1800.

Українські військові знищують уже другу подібну настанову.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ захопили один з елементів найновішого комплексу ППО "Барнаул-Т".

23 березня ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ у РФ "Красуху-4".