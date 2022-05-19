В Крыму перевернулся тягач с военной техникой РФ: есть жертвы среди оккупантов (фото)

Техника направлялась в сторону административной границы Крыма, однако перевернулась из-за скользкой после дождя дороги.

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В оккупированном Крыму при движении перевернулся прицеп с российской военной техникой, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил РФ погиб, второй получил тяжелые травмы. Фотографии с места событий в среду, 18 мая, опубликовал местный телеграм-канал "Крымский ветер".

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По данным автора публикации, инцидент произошел неподалеку от села Ишунь Красноперекопского района.

[ + – ] Расположение села Ишунь

В посте также говорится, что перевернувшийся трал перевозил танк, двое российских военных получили тяжелые травмы. В свою очередь портал "Преступности.НЕТ" сообщает, что в результате инцидента один военный РФ погиб, а второй тяжело ранен. На снимках с места происшествия можно увидеть три машины скорой помощи и пожарный автомобиль, рядом с которыми стоит грузовой "Камаз" с буквой Z на кабине.

Сайт "Меридиан Севастополь" со ссылкой на источник в Красноперекопске уточнил, что российские военные вчера везли около десяти танков в сторону административной границы Крыма, а авария произошла на повороте после моста, предположительно, из-за скользкой после дождя дороги.

В свою очередь пользователи сети указали, что на фотографиях с места событий виден не танк, а плавающее транспортное средство — ПТС-2 — предназначенное для переброски десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей, личного состава и разных грузов

[ + – ] Посты в Твиттере

Напомним, ранее временная поверенная США по делам Украины Кристины Квин утверждала, что деоккупация украинскими военными Киевской и части Харьковской областей говорит о том, что Вооруженные силы Украины также могут освободить Крым и Донбасс.

Тем временем, по данным СМИ, в российском обществе назревает недовольство действиями президента РФ Владимира Путина, связанными с войной в Украине.