У Криму перекинувся тягач із військовою технікою РФ: є жертви серед окупантів (фото)

Техніка прямувала в бік адміністративного кордону Криму, проте перекинулася через слизьку після дощу дорогу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В окупованому Криму під час руху перекинувся причіп із російською військовою технікою, внаслідок чого один військовослужбовець Збройних сил РФ загинув, другий зазнав тяжких травм. Фото з місця подій у середу, 18 травня, опублікував місцевий телеграм-канал "Кримський вітер".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними автора публікації, інцидент стався неподалік села Ішунь Красноперекопського району.

[ + – ] Розташування села Ішунь

У пості також йдеться, що трал, що перекинувся, перевозив танк, двоє російських військових отримали тяжкі травми. У свою чергу портал "Злочинності.НЕТ" повідомляє, що в результаті інциденту один військовий РФ загинув, а другий важко поранений. На знімках із місця події можна побачити три машини швидкої допомоги та пожежний автомобіль, поруч із якими стоїть вантажний "Камаз" із буквою Z на кабіні.

Сайт "Меридіан Севастополь" із посиланням на джерело в Красноперекопську уточнив, що російські військові вчора везли близько десяти танків у бік адміністративного кордону Криму, а аварія сталася на повороті після мосту, імовірно, через слизьку після дощу дорогу.

У свою чергу користувачі мережі вказали, що на фотографіях із місця подій видно не танк, а транспортний засіб ПТС-2, призначений для перекидання десанту, десантної переправи через водні перешкоди артилерійських систем, колісних і гусеничних тягачів, бронетранспортерів, автомобілів, особового складу та різних вантажів

[ + – ] Пости у "Твіттері"

Нагадаємо, раніше тимчасова повірена США в справах України Крістін Квін стверджувала, що деокупація українськими військовими Київської та частини Харківської областей говорить про те, що Збройні сили України також можуть звільнити Крим і Донбас.

Водночас, за даними ЗМІ, у російському суспільстві назріває незадоволеність діями президента РФ Володимира Путіна, пов'язаними з війною в Україні.