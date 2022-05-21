Начнут с Донбасса: основатель CIT о контрнаступлении украинской армии

Основатель CIT Руслан Левиев, считает, что масштабное наступление украинских сил начнется через полтора-два месяца. Для этого нужно оружие и солдаты.

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Вооруженные силы Украины пойдут в масштабное контрнаступление, переломив ход боевых действий на фронте. Об этом заявил Руслан Левиев в интервью "Meduza".

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Основатель Conflict Intelligence Team заявляет, что ныне боевые действия на фронте перешли к формату локальных боев. ВС РФ пытаются создать окружение на Донбассе. При этом масштабы этих попыток становятся меньше, а ни одной успешной попытки окружения Левиев назвать не смог.

В РФ оружие иссякает, а у Украины становится больше

По мнению главы CIT, в РФ стало мало ресурсов. Киев страна-агрессор захватить не сможет даже с объявлением мобилизации. Самые боеспособные части понесли тяжелые потери.

"Ракеты уже практически закончились, тех же "Искандеров" в последнее время мы вообще не видим. В Украине, напротив, вооружение все круче и круче, появляется все больше солдат", — заявил Левиев.

ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление

Российские войска будут продолжать пытаться штурмовать или окружить тот, или иной город на Донбассе. Вероятно, начнутся показательные судовые процессы над защитниками "Азовстали".

Через полтора-два месяца украинские военные пойдут в масштабное контрнаступление, что переломит ситуацию не в пользу российской армии.

"Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется", — считает Левиев.

Вероятно, контрнаступление начнут с Донбасса, пытаясь отрезать пути снабжения российской армии.

Напомним, советник главы ОП Подоляк заявил, что в Харькове и на Донбассе должны забыть слово "россияне" после освобождения захваченных территорий.

Советник главы МВД Ростислав Смирнов также считает, что Донецк и Луганск Украина отвоюет до конца лета. Для таких операций ВСУ ведет активную подготовку во всех оперативных командованиях.