Украина отвоюет Донецк и Луганск до конца лета, — советник главы МВД (видео)

По словам Ростислава Смирнова, активная фаза контрнаступления украинских войск на востоке страны начнется уже в конце июня — начале июля.

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Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов убежден, что Вооруженные силы Украины в ходе будущего контрнаступления на восточном направлении вернет под свой контроль Донецк и Луганск уже до конца лета этого года. Соответствующее заявление он сделал в эфире "24 канала" во вторник, 17 мая.

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Смирнов, в частности, отметил, что на данный момент страны-партнеры Украины начинают передавать государству как оборонную, так и наступательную технику. В связи с этим, по мнению советника министров, контрнаступление ВСУ на востоке страны перейдет в активную фазу уже в конце июня — начале июля.

Помимо этого Смирнов, подчеркнув, что это его субъективное мнение, сделал прогноз касательно возвращения временно оккупированных Донецка и Луганска под контроль украинского правительства.

"Я бы не хотел сейчас делать официальное заявление, но я скажу субъективно — я убежден, что до конца лета мы отвоюем и Донецк и Луганск… Когда мы пойдем в контрнаступление мы на условной границе так называемых "ДНР" и "ЛНР" не остановимся. Мы пойдем до административных границ", — сказал советник главы МВД.

Напомним, 11 мая другой советник министра внутренних дел Украины — Виктор Андрусив — заверил, что российская сторона будет удивлена местом, по которому Вооруженные силы Украины вскоре нанесут удар.

Тем временем, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин принялся лично руководить операциями российских военных в Украине, выступая в роли полковника или бригадного генерала.