Україна відвоює Донецьк та Луганськ до кінця літа, — радник голови МВС (відео)

За словами Ростислава Смирнова, активна фаза контрнаступу українських військ на сході країни розпочнеться вже наприкінці червня — на початку липня.

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Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов переконаний, що Збройні Сили України під час майбутнього контрнаступу на східному напрямку повернуть під свій контроль Донецьк та Луганськ уже до кінця літа цього року. Відповідну заяву він зробив в ефірі "24 каналу" у вівторок, 17 травня.

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Смирнов, зокрема, зазначив, що наразі країни-партнери України починають передавати державі як оборонну, так і наступальну техніку. Через це, на думку радника міністрів, контрнаступ ЗСУ на сході країни перейде в активну фазу вже наприкінці червня — на початку липня.

Крім цього, Смирнов, наголосивши, що це його суб'єктивна думка, зробив прогноз щодо повернення тимчасово окупованих Донецька та Луганська під контроль українського уряду.

"Я не хотів би зараз робити офіційну заяву, але я скажу суб'єктивно — я переконаний, що до кінця літа ми відвоюємо і Донецьк, і Луганськ... Коли ми підемо в контрнаступ, ми на умовному кордоні так званих "ДНР" і "ЛНР" не зупинимося. Ми підемо до адміністративних кордонів", — сказав радник голови МВС.

Нагадаємо, 11 травня інший радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів запевнив, що російська сторона буде здивована місцем, по якому Збройні Сили України незабаром завдадуть удару.

Тим часом, за даними ЗМІ, президент РФ Володимир Путін взявся особисто керувати операціями російських військових в Україні, виступаючи в ролі полковника чи бригадного генерала.