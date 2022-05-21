Почнуть із Донбасу: засновник CIT про контрнаступ української армії

Засновник CIT Руслан Левієв вважає, що масштабний наступ українських сил розпочнеться через півтора-два місяці. Для цього потрібна зброя та солдати.

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Збройні сили України підуть у масштабний контрнаступ, переломивши перебіг бойових дій на фронті. Про це заявив Руслан Левієв в інтерв'ю "Медузі".

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Засновник Conflict Intelligence Team заявляє, що наразі бойові дії на фронті перейшли у формат локальних боїв. ЗС РФ намагаються створити оточення на Донбасі. При цьому масштаби цих спроб стають меншими, а жодної успішної спроби оточення Левієв назвати не зміг.

У РФ зброя вичерпується, а в України її стає більше

На думку глави CIT, у РФ стало мало ресурсів. Київ країна-агресор захопити не зможе навіть із оголошенням мобілізації. Найбоєздатніші частини зазнали тяжких втрат.

"Ракети вже практично закінчилися, тих же "Іскандерів" останнім часом ми взагалі не бачимо. В Україні, навпаки, озброєння все крутіше й крутіше, з'являється все більше солдатів", — заявив Левієв.

ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ

Російські війська продовжуватимуть намагатися штурмувати або оточити те чи інше місто на Донбасі. Ймовірно, розпочнуться показові судові процеси над захисниками "Азовсталі".

За півтора-два місяці українські військові підуть у масштабний контрнаступ, що переломить ситуацію не на користь російської армії.

"Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка в них уже з'являється", — вважає Левієв.

Імовірно, контрнаступ розпочнуть із Донбасу, намагаючись відрізати шляхи постачання російської армії.

Нагадаємо, радник голови ОП Подоляк заявив, що в Харкові та на Донбасі мають забути слово "росіяни" після звільнення захоплених територій.

Радник голови МВС Ростислав Смірнов також вважає, що Донецьк і Луганськ Україна відвоюють до кінця літа. Для таких операцій ЗСУ веде активну підготовку в усіх оперативних командуваннях.