В Беларуси хоронят военных, подписавших контракт с российскими частными военными компаниями

Украинская разведка узнала, что похороны белорусских военных прошли сразу в нескольких городах.

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Украинские разведчики выяснили, что хоть белорусские военные и не воюют официально на территории Украины, некоторые из них подписали контракты с российским ЧВК (частными военными компаниями). И часть из них уже погибла. Похороны прошли в сразу нескольких городах Беларуси. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Так, похороны военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ЧВК и участвовали в войне против Украины прошли в Осиповичах Могилевской области и в городе Марьина Горка Минской области.

В Марьиной Горке прошли траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику. В Осиповичах, где базируется 51-я смешанная артиллерийская группа, хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия.

Но известно, что белорусские военные подписывали контракты с российскими ЧВК. Основной мотив для них — это деньги, обещанные за участие в боевых действиях на украинской территории.

Однако в украинской разведке отмечают, что после похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих воевать на территории Украины уменьшилось.

Напомним, Беларусь открыто не принимает участия в войне с Украиной, однако с ее территории и одобрения ее руководства на территорию Украины вторглись российские войска. Также на территории Беларуси расположены российские ракетные комплексы, которые регулярно наносят удары по украинским городам и селам. Впрочем, недавно военные эксперты отметили, что количество обстрелов уменьшилось из-за дефицита ракет.

В то же время немало белорусов сражаются на стороне Украины в войне с РФ. Был сформирован новый полк под названием "Погоня"("Пагоня", — бел.), вербовочный пункт которого находится в Польше. А всего в Украине сражаются не менее 1000 белорусских граждан. Об этом сообщили в белорусском информационном центре, который работает во Львове.