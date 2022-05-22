У Білорусі ховають військових, які підписали контракт із російськими приватними військовими компаніями

Українська розвідка дізналася, що похорон білоруських військових пройшов одразу в кількох містах.

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Українські розвідники з'ясували, що хоч білоруські військові й не воюють офіційно на території України, деякі з них підписали контракти з російськими ПВК (приватними військовими компаніями). І частина їх уже загинула. Похорон пройшов в одразу кількох містах Білорусі. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Так, похорон військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України, пройшли в Осиповичах Могилівської області й у місті Мар'їна Горка Мінської області.

У Мар'їній Горці пройшли жалобні заходи щодо загиблого солдата-контрактника. В Осиповичах, де базується 51-а змішана артилерійська група, ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації або пропагандистських заходів.

Але відомо, що білоруські військові підписували контракти з російськими ПВК. Основний мотив для них це гроші, обіцяні за участь у бойових діях на українській території.

Проте в українській розвідці зазначають, що після похорону та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих воювати на території України зменшилася.

Нагадаємо, Білорусь відкрито не бере участі у війні з Україною, проте з її території та схвалення її керівництва на територію України вторглися російські війська. Також на території Білорусі розташовані російські ракетні комплекси, які регулярно завдають ударів по українських містах і селах. Утім, нещодавно військові експерти зазначили, що кількість обстрілів зменшилася через дефіцит ракет.

Натомість чимало білорусів борються на боці України у війні з РФ. Було сформовано новий полк під назвою "Погоня" ("Пагоня", — бел.), вербувальний пункт якого знаходиться в Польщі. А всього в Україні борються щонайменше 1 000 білоруських громадян. Про це повідомили у білоруському інформаційному центрі, який працює у Львові.